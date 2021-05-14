Нужны ли туристам самарские музеи и зачем вообще в них ходить

Татьяна Мрдуляш - на радио "КП-Самара" о ночи музеев и музейном будущем Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Современный музей - это не только экспонаты, которые нельзя трогать руками. Это сложная научная организация, которая постоянно занимается поиском, сохранением и изучением.

О том, как устроен современный музей, мы поговорили с министром культуры Самарской области Татьяной Мрдуляш.

Почему нельзя фотографировать со вспышкой?

Экспонаты находятся на хранении! Это не просто действие, это целый регламент, законом урегулированная процедура. Произведения искусства хранятся при определенном температурном и световом режиме, в условиях определенной влажности.Вспышка может навредить картинам. Вообще, все музейные хранители очень трепетно относятся к произведениям искусства и именно благодаря этому хрупкие произведения искусства, которым так сложно в нашем суровом мире с холодными зимами, жарким летом и палящим солнцем сохраняются сотни лет.

За счет чего существуют музеи?

У государственных музеев есть госзадания. Это способ финансирования государственных и муниципальных музеев, любого государственного учреждения.

Государство дает деньги, например, на содержание здания, на налоги, на зарплаты. Иногда музеи получают деньги на какие-то проекты. А дальше музей осуществляет коммерческую деятельность, хотя у нас это определение звучит официально “Иная деятельность”! Музеи продают билеты, работают сувенирные магазины. В некоторых музеях есть кафе, где арендатор оказывает услуги общественного питания. На эти деньги музей может что-то дополнительное делать. Например, привлекать более квалифицированных специалистов или доплачивать своим, может делать выставки, образовательные проекты. На самом деле, государство не может обеспечить все наши идеи и все наши проекты, но, слава Богу, музеи - это бесконечное творческое пространство и мы уже в меру наших возможностей, благодаря помощи наших меценатов и спонсоров можем реализовать какие-то по-настоящему крутые дорогие интересные вещи.

Имеет ли смысл туристу ходить в провинциальные музеи?

Все туристы разные! Кто-то в новом для себя месте идёт сразу в поход и здесь, в Самарской области, конечно же, бесконечное количество возможностей для такого природного экологического туризма. Но культурный туризм в Самарской области тоже есть и мы очень надеемся, что в ближайшее время он будет только развиваться. Например, у Самарского Областного художественного музея уникальная коллекция. Она потрясающая, она охватывает практически всю историю русского искусства. Там есть шедевры первого уровня и даже люди, избалованные Третьяковской галереей или Русским музеем тоже найдут для себя очень много интересного.

Например, выставка “Передовой отряд” ,которая продлится до 23 мая. Выставка показывает коллекцию Авангарда Самарского художественного музея. Это необычное искусство, это не только то, к чему обычно привыкли. Это не классика, но, тем не менее, этому искусству уже сто лет и больше и, конечно же, это то, что вошло в наш культурный код, на что имеет смысл потратить силы время и получить от этого эстетическое удовольствие.

Самару иногда называют городом-курортом. А может ли Самара быть городом-музеем?

Вообще, надо отметить, что Самара в последние годы приобрела не только бренд “город-курорт”! Самара Космическая, Самарский Модерн - это тоже бред, который возник буквально в последние годы, который развивается благодаря работе именно музейного сообщества. Бункер Сталина по-своему уникальный, там такая квинтэссенция времени Куйбышева - запасной столицы. Важнейшего времени в Многие музеи находятся в зданиях, которые сами по себе являются памятниками и обладают охранным статусом и мне кажется, что это замечательно. Например, если мы возьмем литературный музей - это замечательная усадьба. И помимо того, что там сохранились пространства, в которых был Алексей Толстой, помимо того что там очень интересно вписана современная музейная работа, там например можно детский день рождения провести. Это такой настоящий качественный и современный музейный праздник. Тем не менее, он очень аккуратный и очень корректно этот музей вписан в историческое здание. Конечно, есть музеи которые располагаются в очень важных для нас зданиях, но это не архитектурные памятники и не памятники культуры. Например, музей им. Алабина находится в здании, которое было построено в 1980-е годы. Да, мы знаем, что это был последний Ленинский мемориал, который был сдан в начале девяностых. Да, он ещё не памятник, не обладает охранным статусом, но глядя на это здание мы понимаем, насколько оно яркое архитектурное творение для своей эпохи.

Зачем ходить в музеи?

Важно, что мы приходим в место, где мы можем соприкоснуться с настоящими шедеврами или с настоящими предметами, узнать о них максимально доступную научную информацию. Если нам что-то рассказывают или пишут в музее, значит это с очень большой долей вероятности правда!

В нашем мире где, даже в средствах массовой информации можно столкнуться с фальсификацией, именно музейные работники тщательно проверяют все факты, всю историю экспоната. В общем, если вам нужны надежные данные, то добро пожаловать в музей!