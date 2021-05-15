В Самарской области с рельсов сошли 15 вагонов с щебнем, пять поездов задержатся

Сошедшие с рельсов вагоны повредили железнодорожное полотно. Фото: Скриншот с видео

Серьезное происшествие произошло на железной дороге в Самарской области в субботу, 15 мая. На перегоне Толкай – Новоотрадная с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда, груженные щебнем.

- К месту направлены восстановительные поезда со станций Безымянка и Абдулино. Пострадавших и угрозы экологии нет, - заверили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК России сообщили «КП-Самара» о повреждениях железнодорожного полотна и опор контактной сети. Сколько времени потребуется, чтобы убрать вагоны и устранить повреждения, неизвестно.

Однако уже понятно, что поезда будут задерживаться. Это подтвердили и в Куйбышевской железной дороге.

К месту происшествия также выехали следователи и криминалисты. Они и будут выяснять, из-за чего вагоны сошли с рельсов.

- Совместно с УТ МВД России по ПФО и представителями Куйбышевской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

Масштаб ЧП можно оценить по видео. Массивные вагоны разбросаны вдоль железной дороги.

Что теперь с поездами?

Из-за ЧП на железной дороге задержатся пять поездов. Это:

- №13 Челябинск - Москва,

- №14 Москва - Челябинск,

- №129 Красноярск - Анапа,

- №141 Пермь-2 - Симферополь,

- №59 Новокузнецк - Кисловодск.

В обход через Оренбург с выходом на Уфу отправили три поезда - №124 Белгород - Новосибирск, №144 Самара - Нижневартовск, №408 Адлер – Челябинск.

Изменения коснутся и электричек.

- Пригородные поезда проследуют измененным расписанием, - отметили в Куйбышевской железной дороге. - Актуальную информацию о фактическом графике движения поездов пассажиры и встречающие также могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» - «Фактическое движение поездов» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Пассажиров и встречающих просят внимательно следить за объявлениями о расписании поездов.