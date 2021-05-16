В Самаре хотят строить три небоскреба на территории ГПЗ-4. Идею поддержали 12 человек

В Самаре может появиться еще один квартал с высотками Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Самаре хотят построить три небоскреба на территории бывшего ГПЗ-4 в районе ул.Луначарского, Московского и ул.Мичурина. На публичных слушаниях идею поддержали 12 человек. Информация об этом содержится в официально опубликованных самарской мэрией документах.

Пять тысяч квартир, школа и парковки

Многоэтажная жилая застройка предполагается на достаточно обширной территории – четырех десятках земельных участков разных размеров общей площадью 196809 кв.м. С инициативой строительства выступили ООО «Мичурина 27» и ООО «Специализированный застройщик «Арена-Строй», входящие в группу компаний «Новый Дон». Как сообщил на публичных слушаниях главный архитектор группы компаний Фадеев, на этой территории предполагается строительство десяти высотных жилых многоэтажек. В том числе – трех небоскребов в 53 и 75 этажей, они должны будут располагаться в центральной части квартала.

- Дом-доминанта будет высотой 250 метров, - пояснил архитектор. – Он будет расположен на центральной оси квартала. Первые этажи этого объекта мы планируем выполнить в стиле близлежащего корпуса солдатских казарм. В жилом комплексе будет около пяти тысяч квартир. Площадь общественных этажей составит примерно 44 тысячи квадратных метров.

Представитель застройщика отметил, что концепция возведения столь высоких зданий дает дополнительные возможности благоустройства – в частности, возможность размещения аллей, скверов и детские площадки. Также он отметил, что под жилыми домами запроектированы двух- и трехуровневые подземные паркинги.

- Посадка домов неслучайна, она сделана с учетом наилучшей инсоляции. Все коэффициенты застройки ранее были согласованы проектом планировки территории, - подчеркнул архитектор.

Представитель застройщика заверил, что проект предусматривает и развитие социальной инфраструктуры: здесь запланировано возведение школы на 600 человек и поликлиники на 100 посещений в смену. Также есть возможность размещения детских садов.

«Машины жителей создадут пробки»

Проект вызвал немало вопросов у участников публичных слушаний. Так, они отметили, что есть риск перекрытия высотками солнечного света жителям двухэтажек на ул.Луначарского. Также они обратили внимание на то, что на этой территории проходят водоносные слои, из-за чего протекает станция метро «Москаовская», а асфальт на ул.Луначарского часто проваливается.

- Необходимо брать в расчет все эти неблагоприятные факторы, - считают горожане.

Также нарекания вызвала дополнительная нагрузка на и без того загруженные транспортные магистрали в этом районе- ул.Московское шоссе, ул.Мичурина

- Жители новых домов будут ездить в другие районы города, нагружая транспортные артерии города очень существенным потоком машин, - считают участники общественных слушаний. - Считаю, что предоставлять разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства нельзя, чтобы избежать всех вытекающих проблем.

Представители застройщика заверили, что работают над вопросом решения транспортной проблемы, но решения пока нет.

Как отмечается в официальных документах, по итогам публичных слушаний проект строительства трех небоскребов и квартала высоток на территории ГПЗ-4 письменно поддержали 12 человек. Было высказано одно отрицательное мнение и одно предложение.

- Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе городского округа Самара рекомендуется принимать решение с учетом поступивших мнений, - говорится в официальных документах.

«Парковка - проблема только для жильцов»

Проект вызвал неоднозначную реакцию и у экспертного сообщества. Так, например, архитектор Дмитрий Орлов в соцсетях отметил, что строительство небоскребов может даже способствовать решению транспортной проблемы.

- Высокоплотная селитьба, максимально приближенная к точкам притяжения - местам приложения труда и досуга - это решение транспортной проблемы, а не наоборот, - считает эксперт. - Наоборот - это выселки, спальные районы, многоуровневые магистрали с маятниковыми миграциями. Сверхплотное жилье в центре (но не в историческом) - это коллапс только для желающих там парковаться, а это личная проблема, не городская. Общественный транспорт, ноги и самокаты. Когда жилье в центре особо и ехать никуда не надо. Ты уже на месте.

Блогер Владимир Сверкалов также считает, что если на территории 4ГПЗ построят жилье, то и поток в город уменьшится, уменьшится поток из спальных районов

- Если строить офисные здания, то и будет город в пробке стоять. «Офисники» нужно около стадиона строить, - комментирует он в соцсетях.

Однако другие самарцы считают, что строительство многоэтажек в этом районе серьезно увеличит транспортную нагрузку на дороги и приведет к усилению пробок.

А вам нравится идея строительства небоскребов? Где, на ваш взгляд, можно и нужно строить такие высотки?

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