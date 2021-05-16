Басы на балконе, селфи на крыше и прогулки с фонариками: показываем, как прошла «Ночь музеев» в Самаре

Программа "Ночь музеев" в Самаре была весьма насыщенной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 мая в Самаре прошла традиционная «Ночь музеев». Акция получилась очень масштабной - свои двери для горожан открыли большие и маленькие музеи, театры, культурные и общественные пространства, в разных уголках исторического центра проходили концерты и лекции, спектакли и мастер-классы. И самарцы с удовольствием принимали в них участие. Фотограф «КП-Самара» прогулялась по фестивальным площадкам. Показываем, как прошла «Ночь Музеев» в Самаре 15 мая 2021 года.

Самара окунулась в позабытую атмосферу уличных фестивалей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшую субботу в историческом центре Самары горожане могли окунуться в позабытую за время пандемии атмосферу праздничного карнавала. Улицу Куйбышева, как во время чемпионата мира по футболу и других знаковых фестивалей, сделали пешеходной. Весь день, несмотря на жаркую погоду, по ней потоком шел народ.

- Необычайно много людей, ощущение очень комфортного и дружелюбного пространства, - делились впечатлениями гости «Ночи музеев».

Всем желающим раздавали распечатанные карты музеев и площадок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участие в акции приняли десятки площадок - музеев, театров, культурных пространств. Чтобы горожанам было проще ориентироваться в этом многообразии, организаторы повесили указатели и раздавали всем желающим распечатанные карты. Самарцы по достоинству оценили удобство этой меры.

Площадки для маленьких самарцев начали работать еще в середине дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадки для юных самарцев начали работать еще днем – для девчонок и мальчишек проводили экскурсии по музейным экспозициям, также они могли принять участие в многочисленных мастер-классах. Свои двери перед маленькими посетителями открыли Детская картинная галерея, литературный музей, Музей Эльдара Рязанова, музей Алабина, Исторический парк «Россия – моя история» и другие

Гости с удовольствием делали селфи на крыше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для многих взрослых акция началась с экскурсии на крышу музея им.Алабина. В желающих отбоя не было. Сначала гости музея прошли по обновленной экспозиции, потом поднялись на крышу. Самарцы с удовольствием делали там селфи. Многих впечатлила лежащая уровнем ниже закутанная в белое фигура.

- Было интересно посмотреть на музейную экспозиции с другого ракурса. Хорошо, что музей меняет формат и открывает перед посетителями новые возможности, - комментировали посетители.

Желающих попасть в Художественный музей было немало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Команда Художественного музея выглядела очень атмосферно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Немало посетителей отправились в Художественный музей. Помимо постоянной выставки здесь представили и новую экспозицию - «Передовой отряд», приуроченную к 100-летию авангарда в Самаре. Желающих посетить выставочное пространство оказалось так много, что приходилось стоять в очереди, чтобы попасть внутрь.

Во дворе музея можно было посмотреть спектакли и дефиле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во дворе Художественного музея горожане могли посмотреть спектакли и дефиле на импровизированной сцене. Как и на основной площадке, желающих приобщиться в культуре было хоть отбавляй.

"Калинка-Малинка" пришлась зрителям по душе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одной из «изюминок» акции стало абсолютно неожиданное смешение всевозможных стилей и направлений культуры. Например, молодежный концертно-театральный центр «Дилижанс» силами студентов института культуры представил обширную танцевальную программу, в которой сочетались современные танцы и традиционная «Калинка-Малинка». Все номера были приняты зрителями на «ура».

"Басы на балконе" стали кульминацией вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Послушать выступление собрались сотни человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 20.00 началась, пожалуй, самая ожидаемая самарцами часть акции – выступление оперных певцов на балконе гостинице «Бристоль Жигули». Организаторы акции «Басы на балконе» напомнили горожанам о примечательном историческом факте, когда с этого самого балкончика пел знаменитый Федор Шаляпин. В этот раз перед горожанами спели солисты двух московских театров и самарского театра оперы и балета Выступление оперных певцов не оставило горожан равнодушными – посмотреть и послушать его собралась внушительная толпа.

Прятаться в шкафу пробовали и дети, и взрослые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Интересную интерактивную программу для детей и взрослых придумали в музее «Зеленка». Посетители с удовольствием разглядывали и трогали необычные экспонаты, залезали в шкафы, чтобы измерить, сколько человек туда войдет, и веселились вовсю.

Мастер-классы проводили прямо на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На время «Ночи музеев» весь исторический центр Самары превратился в музей под открытым небом. На улочках старого города проходили флешмобы и мастер-классы, выступления уличных музыкантов и бесплатные экскурсии от лучших самарских экскурсоводов.

Свои двери открыли многие культурные пространства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рамках «Ночи музеев» у самарцев была уникальная возможность заглянуть в святая святых – те укромные уголки творческих мастерских, куда в обычное время вход посторонним воспрещен. Свои двери в закулисье открыли театр оперы и балета и филармония, а также творческий кластер «Дом77».

"Дом77" приготовил зрителям сюрпризы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На каждом из четырех этажей «Дома77» посетителей ожидали атмосферные персонажи и перформансы. Самарцы могли заглянуть куда угодно – от гончарных мастерских до барбершопов, от музыкальных до театральных студий.

Экскурсия с фонариками по музею Алабина никого не оставила равнодушным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В музее Алабина ночная программа завершилась уже полюбившейся самарцам экскурсией с фонариками. Каждый из зрителей получил фонарик, который он мог направлять в зависимости от своего желания.

- Это позволяет взглянуть на привычную композицию под непривычным углом, сфокусировать внимание на том, на что смотришь, - делились впечатлениями зрители.

Карта музея Алабина - в обычное время она недоступна для посетителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зрители прошли с фонариками этноглафическую экспозицию. Также большое впечатление н горожан произвела светящаяся красным картам музея Алабина – в обычное время увидеть ее посетителям музея невозможно.

А чем вам запомнилась «Ночь Музеев»?

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