«Два года копила на памятник бабушке, а его сломали через неделю!»: в Самаре вандалы ночью осквернили четыре десятка могил

Памятник, на который самарчанка копила два года, разломали за одну ночь. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самаре в ночь на понедельник, 17 мая, вандалы осквернили около 40 могил. ЧП произошло на старом кладбище, расположенном в поселке Управленческий. Жертвами вандалов стали как старые, так относительно новые захоронения.

Местная жительница Наталья до сих пор не может прийти в себя. Приехав утром на кладбище проведать могилки бабушки и матери, она обнаружила вместо памятника лишь груду камней.

Осквернению подверглись четыре десятка могил. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Я два года копила деньги на этот памятник, - рассказала она журналисту «КП-Самара». – У меня не так давно умерла мама, решила обновить памятник им с бабушкой на двоих. Только на прошлой неделе, наконец, его установила. А тут приезжаю – все разрушено!

Как рассказывают местные жители, сейчас Управленческое кладбище используется мало, подавляющее большинство захоронений сделаны до начала 21 века. Никакой охраны на кладбище нет.

Поиском вандалов предстоит заниматься правоохранителям. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Тут вокруг жилые дома, частный сектор, кладбище фактически в черте поселка, - говорит Наталья. – Кому помешали эти памятники? И как вандалы могли проделать это незаметно? Ведь от падающих гранитных плит должен был быть очень громкий шум...

Кладбище расположено практически в черте поселка, но это его не спасло. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В МП "Спецкомбинат ритуальных услуг" журналисту "КП-Самара" затруднились прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Теперь искать виновных предстоит правоохранителям. Жители уже написали заявление в полицию. Как рассказали очевидцы журналисту "КП-Самара", сейчас на месте работают криминалисты, они снимают отпечатки пальцев.

- По факту обращения женщины о повреждении одной могилы на кладбище на Волжском шоссе в настоящее время проводится проверка, - подтвердили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.