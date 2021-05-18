Уникальные очки от бессонницы начнут выпускать в Самаре

Очки помогают наладить фазы сна. Фото: СамГМУ

В Самаре начнут выпускать очки от бессонницы. Умный аппарат также поможет адаптироваться к смене часовых поясов, легче пережить работу в ночные смены и даже справиться с депрессией. Специальные очки Blue Sky Pro будут производить на электромеханическом заводе корпорации Ростех. Ее разработали в партнерстве с государственным медуниверситетом.

Очки, разработанные самарскими учеными, позволяют регулировать циркадные режимы. Самая очевидная задача - борьба с бессонницей, профилактика нарушений сна. Также они могут быть полезны для путешественников, особенно тем, которые сменяют часовые пояса. Используя аппарат, можно будет быстро восстановить суточные биоритмы. Особенно это важно в том случае, если в офисе или дома нет естественной солнечной освещенности.

Новинка работает достаточно просто: очки излучают свет, аналогичный солнечному. Он попадает на сетчатку глаза и активирует работу отвечающих за внутренние часы клеток мозга. Таким образом, если надевать очки утром с 6 до 10 вечера и вечером с 14 до 18 часов и носить их по полчаса, произойдет полное восстановление цикла сна.

- Свет, излучаемый очками, активирует работу мозга, внутренние биологические часы. Таким образом, утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером – «отложить» сон примерно до 23 часов, - рассказал директор предприятия-производителя Василий Мухин.

- Очки рекомендуется также надевать на 15 минут во время рабочего дня, если возникает чувство сонливости. Физиологический эффект от применения устройства заключается в переводе ночного биоритма на дневной (ранние утренние часы) и задержка ранней вечерней сонливости (ранние вечерние часы), - рассказали "КП-Самара" разработчики новинки.

При работе в ночную смену очки помогут вернуться в нормальный ритм, чтобы в перерывах между сменами не мучиться от невозможности уснуть. Разработчики говорят, что очки также могут улучшить самочувствие при депрессиях, сниженной концентрации, нейроэндокринных заболеваниях. Аппарат уже испытали в Заполярье, в условиях полярной ночи.