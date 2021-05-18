В Самаре под окнами ветеранов высадили барбарис

Воспитанники детского сада № 181 помогают Леониду Пугачеву сажать кусты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Яркие воздушные шарики, песни и стихи о войне, слова благодарности и слезы радости на глазах ветеранов. Так во дворе дома № 209 на ул. Стара-Загора в Самаре прошел праздник, посвященный 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ведущие праздника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мероприятие для ветеранов и тружеников тыла устроила управляющая компания «Коммунресурс» в партнерстве с самарским филиалом «Комсомольской правды».

Для ветеранов приготовили подарки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В эти майские дни мы вспоминаем, какой ценой досталась Победа. Мы не случайно постарались привлечь к этому мероприятию школьников и малышей из детского сада. Очень важно, чтобы наши дети и внуки пронесли память о тех события через года, - отметил директор управляющей компании Леонид Пугачев и поблагодарил ребят за отзывчивость. - В этом доме № 209 на ул. Стара-Загора, живет 17 ветеранов Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним. Еще пять ветеранов живут в соседних домах. Годы берут свое, им тяжело ходить, поэтому праздник провели у них во дворе.

Ребята нарисовали для ветеранов открытки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздничный концерт в этот день провели ребята из соседних школ и воспитанники детского сада № 181.

Ребята из детского сада № 181 исполнили песню "Катюша" и прочитали стихи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети для ветеранов

Малыши исполнили песню «Катюша» и прочитали совсем не детские стихи. Их выступление было настолько серьезным и трогательным, что даже случайные прохожие не могли остаться равнодушными. Вслед за ними на сцену поднялся актив музея Боевой Славы школы № 72. Ребят легко узнать по синим беретам.

Вода "Чистый глоток" производится в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Песни о войне в исполнении Лидии Катринцовой из школы № 128 еще раз напомнили, сколько боли и скорби принесла людям война.

Лидия Катринцова из школы № 128 исполнила песни о войне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Слова благодарности ветеранам вокальный ансамбль «Карамель» выразил песней.

Вокальный ансамбль «Карамель» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специально для ветеранов и тружеников тыла дети нарисовали праздничные открытки, а компания «Коммунресурс» дополнила детские поздравления подарками и цветами, а освежающую бутилированную воду «Чистый глоток» для гостей и участников концерта предоставила компания «Радуга Боттлерс». Кстати, эту воду производят в нашей области.

Воду для праздника предоставила компания «Радуга Боттлерс» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На радость всему двору

Главным событием праздника стала высадка кустарников барбариса и белоснежных петуний под окнами ветеранов.

Посадка цветов и кустарников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Озеленение - это очень хорошо. Вот у меня под окном тоже красивый газон, березка растет, - отмечает ветеран труда Антонина Григорьевна Пахомова. 43 года она работала инженером связи. Когда грянула война, Антонина Григорьевна была ребенком, но свой вклад в победу внесла - вязала носки, которые отправляли на фронт нашим солдатам. В семье было 10 детей. Мать растила их одна. Двое братьев Антонины Григорьевны погибли на фронте. - Тяжелое тогда было время. Путь такое никогда не повторится. Концерт очень трогательный, спасибо ребятам за поздравление!

Директор управляющей компании «Коммунресурс» Леонид Пугачев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Леонид Пугачев вместе со школьниками аккуратно переместили колючие растения из горшков в заготовленные ямы, а ребята из детского сада помогли полить посадки.

- Краснолистный барбарис выбран не случайно. Он очень красиво цветет, приятно пахнет и неприхотливый в уходе. Очень важно, что к мероприятию присоединились школьники и дошкольники. Через этот двор ребята будут ходить в школу, и вспоминать, как сажали эти кусты в честь 76-годовщины Победы, как чествовали ветеранов со сцены в этом дворе, - добавил Леонид Пугачев.

Памятная стела расположена на территории школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии 9 мая в этом дворе отремонтировали лавочки, привели в порядок покрытие сцены. Поэтому дворовые праздники здесь пройдут еще ни раз. Кстати, проведение таких торжеств для жителей УК «Коммунресурс» не разовая акция, а добрая традиция и еще одна возможность напрямую пообщаться с жителями подшефных домов.

Школьники высадили цветы у стелы в честь 20-й гвардейской воздушно-десантной бригады Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Без памяти - нет будущего. Такие события очень важны в первую очередь для подрастающего поколения, - отмечает председатель дома № 209 на ул. Стара-Загора Анна Клушина - Два года назад наша управляющая компания высаживал перед окнами ветерана сирень. Этого человека уже нет, а сирень - цветет. Барбарис - кустарник многолетний, а значит, память о сегодняшнем дне останется на долгие годы.