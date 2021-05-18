«Боль не передать словами»: в Бугуруслане неизвестный убил маму и двух ее маленьких дочек и поджег их дом

На месте происшествия работали все оперативные службы Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Пожарная часть напротив не помогла

В обстоятельствах страшной трагедии разбираются следователи Оренбургской области. Сегодня утром, 18 мая, на улице Фруктовой в Бугуруслане произошел пожар, в результате которого погибла женщина и двое ее дочек, старшей из которой было пять лет, а младшей всего три. Сейчас правоохранители полагают, что с семьей кто-то расправился.

Сообщениями о возгорании очевидцы начали делиться в восемь часов утра. По словам людей, буквально напротив этого дома находится пожарная часть. Сотрудникам МЧС о случившемся сказали не по телефону — это сделал сосед, увидевший пламя. Никого спасти, к сожалению, не удалось.

— При тушении пожара в этом частном доме обнаружили тела 39-летней хозяйки и двоих ее детей. Точные причины их смерти сейчас устанавливают, — информируют в СК РФ.

Зато уже известно, почему началось возгорание. Во время осмотра места происшествия следователи и работники передвижной судебно-экспертной лаборатории нашли признаки того, что это было поджог.

Сыщики пришли к выводу, что кто-то устроил в доме пожар Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

— По факту убийства двух и более лиц, а также умышленного уничтожения чужого имущества возбуждены уголовные дела, — отмечают стражи порядка.

Многие горожане погибшую знали, хотя и не всегда о ней хорошо отзывались.

— Я не знала ее лично, но видела, какой образ жизни вела мама этих детишек. Она была постоянно пьяная, в окружение таких же особо и мужчин. Девочек очень жалко, они часто бегали без присмотра, — поделилась с «КП-Самара» Наталья Иванова (личные данные изменены), работающая в магазине неподалеку.

Родным убитых обещают помочь

Местные жители не знают, работала ли несчастная мать, но отмечают, что ее уже лишали родительских прав.

— Ее звали Татьяной. С мужем она развелась. Работала ли? Не знаю. Пила и гуляла она в основном. Кто мог такое сделать с ней и девочками? Даже не представляю, — говорит «Комсомолке» Елизавета Семенова (личные данные изменены).

На место происшествия выезжал глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко. Он шокирован произошедшим, как и земляки.

— Выезжал на пожар, видел все это своими глазами, боль и горечь утраты не передать словами! В причинах трагедии разбираются соотвествующие службы, семье погибших будет оказана всесторонняя поддержка, но...жизни людей уже не вернешь! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, царствия небесного погибшим, нужно сделать все чтобы такого не повторялось впредь, — отметил он.

Подозреваемых пока нет. Сейчас полицейские устанавливают свидетелей преступления. В частности оперативники надеются на водителей, которые могли на видеорегистраторы запечатлеть начало пожара. Любую информацию об указанном происшествии просим сообщить в МО МВД России «Бугурусланский» по тел.: (35352) 6-20-00 или 02 (112), а также на электронный адрес полиции oren252@yandex.ru

«Комсомольская правда» выражает соболезнованиям родным и близким погибших и будет следить за развитием событий.

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