Самарские киберспртсмены провели масштабные соревнования и выбрали лучшие вузовские команды

Участниками турнира стали студенты четырех самарских вузов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре наградили победителей и участников киберспортивного турнира DIGITAL NOISE. Это первые подобные межвузовские соревнования, которые организовали сами студенты. Но здесь все по-взрослому. В том числе поддержка, которую обеспечил крупнейший цифровой провайдер - компания «Ростелеком».

- Участниками турнира стали команды из четырех вузов Самары: ПГУТИ, Самарского университета, СамГУПС и СГЭУ. Прошли соревнования на базе it-клуба и киберспортивного клуба ПГУТИ. Для нас это первый опыт проведения такого масштабного студенческого мероприятия. И мы справились! – отмечает Петр Рябов, заместитель руководителя it-клуба ПГУТИ и руководитель киберспортивного клуба DIGITAL NOISE. - Спасибо нашему партнеру - компании «Ростелеком». Информационная поддержка, призы в номинациях и конкурсах, организационная помощь пришлись очень кстати.

Чтобы участникам турнира и зрителям было еще интереснее «Ростелеком» и организаторы провели в социальных сетях несколько конкурсов. Цифровая компания подготовила QR-коды, которые появлялись во время трансляций турнира. Задачей зрителей было сканировать их как можно быстрее. Самые ловкие получили подарки от крупнейшего провайдера страны.

В Instagram в это время прошел фотоконкурс. Пользователям сети предстояло сделать косплей на одного или нескольких персонажей компьютерной игры, сфотографироваться, выложить на своей странице с хэштегами #Ростелеком, #digitalnoise_esports, #itclub_psuti.

Но куда сложнее пришлось претендентам на победу в конкурсе проектов – они получили задание разработать новые компетенции умной колонки «Ростелекома», которая и без того умеет уже почти все: рассказывать сказки, воспроизводить музыку, отвечать на сложные вопросы, управлять видеосервисом Wink, планировать день и многое другое. Марсель Макаров предложил добавить голосовому помощнику Марусе одну важную социальную функцию.

- В нашем мире много людей с ограниченными возможностями или серьезными заболеваниями, которым может потребоваться срочная медицинская помощь, а телефона нет или нет возможности им воспользоваться для вызова врачей. Моя идея заключается в том, чтобы добавить голосовому помощнику Марусе специальную команду, с помощью которой она сможет совершать вызов скорой помощи и дублировать звонок на телефон родственника или опекуна, - поделился идей студент второго курса.

Марсель победил в конкурсе проектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С прицелом на мировой уровень

Киберспорт - это командные или индивидуальные соревнования по видеоиграм. Турниры среди игроков проходят по всему миру. Призовые фонды достигают миллионов долларов. В 2001 году Россия стала первой страной, которая признала киберспорт официальным видом спорта. Соревнования проходят по разным дисциплинам. Так, на турнире DIGITAL NOISE в Самаре студенты соревновались в трех категориях: Dota 2, CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) и Rocket League.

- Rocket League - дисциплина, которая не так динамично развивается в нашей стране. На Западе подобные соревнования собирают огромное число зрителей, а у нас даже команд не много, вот мы и решили закрыть эту нишу, тем более у нас есть увлеченные люди, - рассказал Петр. - Чтоб быть киберспортсменом, нужно постоянно повышать свои навыки, тренировать ловкость рук и гибкость ума. В наше время заниматься киберспортом можно на любом компьютере. Конечно, важна скорость доступа в интернет и стабильное соединение. Чтобы ничего не подвисало.

Как раз такие возможности своим пользователям и предоставляет крупнейший провайдер Самарской области компания «Ростелеком».

На отборочном этапе вузы предоставили 12 команд, по итогам соревнований тройки лучших от каждого вуза в каждой дисциплине прошли в основной этап. Самыми сильными оказались команды Самарского университета. Они победили сразу в двух номинациях.

- Наша команда 5graves заняла первое место в дисциплине CS:GO, - рассказывает студент второго курса Самарского университета Матвей Буденов. - Для нашей команды это не первый турнир. Тренировались усиленно. Ну и еще нам повезло, что соперники были слабее. В финале мы по собственной глупости проиграли две карты из пяти. Кстати, организация турнира замечательная: комментаторы, студия, церемония награждения – такое редко встретишь.

Ребята планируют участвовать в подобных турнирах и дальше.

- Мы заняли второе место. Для такого турнира это неплохо. Конечно, рассчитывали на первое. В целом борьба была равная, все решали микро-моменты. У нас был обновленный состав, мы тестировали несколько новых игроков, в целом турнир прошел прекрасно, - отмечает студент 4 курса ПГУТИ Павел Жилин. – В нашей команде Princessa Nuri - пять игроков, но мы продолжаем искать новых более сильных и талантливых.

Надувные мечи стали дополнительным подарком для одной из команд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продумали каждый элемент

Организаторы постарались на славу. Все музыкальное и графическое оформление сделали сами, чтобы никаких проблем с авторскими правами не было.

- Все началось на базе it-клуба ПГУТИ. Мы стали участвовать в киберспортивных турнирах и постепенно пришли к тому, что можем проводить турниры самостоятельно. Так пришла идея создать сообщество, в котором ребята могут объединяться, находить себе команду или реализовывать способности - появился киберспортивный клуб DIGITAL NOISE. Руководство вуза нас поддержало, особенно после киберспортивного турнира «Лига связи» от Россвязи, который объединил вузы всей страны, – отмечает Петр. - Графическое и музыкальное оформление турнира - работа участников клуба DIGITAL NOISE. У нас есть сразу несколько музыкантов, специально для нашего турнира они написали эксклюзивную музыку. Все графическое оформление от логотипа до грамот сделали наши художники.

Комментаторов и аналитиков также готовили специально к турниру. Часть из них - участники клуба DIGITAL NOISE, другую часть обучили специально для турнира.

Все подарки предоставил «Ростелеком» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы провели набор. Пригласили стримеров, аналитиков, комментаторов, людей, которые уже имеют опыт работы на турнирах и тех, кто очень хочет, но пока не работал в этом направлении. Для вторых мы устроили двухмесячное обучение, тренинги, собирались после пар, смотрели игры, учились анализировать и комментировать.

Организаторы соревнований отмечают, что одна из их целей - продвижение киберспорта. Ведь в Самарской области немало талантливых игроков, которые могут участвовать в турнирах всероссийского и международного уровня. Так, в нашем городе живет один из топовых игроков, который в рейтинге СНГ на 1-3 месте. Но чтобы попасть на профессиональную сцену нужно себя развивать и участвовать в крупнейших международных проектах.