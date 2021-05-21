«Смерть от пули – не жестокость»: под Самарой неизвестный по ночам расстреливает собак

Шамана волонтеры ловили неделю. Фото: соцсети

В поселке Прибрежный под Самарой разгорается самая настоящая война: начиная с зимы неизвестный по ночам расстреливает из огнестрельного оружия бездомных собак. Зоозащитники бьют тревогу, местные жители опасаются, что «снайпер» может угодить и в людей, однако в полиции считают, что оснований для возбуждения уголовного дела недостаточно, а смерть от пули не является жестоким обращением с животными.

«Бродил и выл от боли»

Тревогу забили зоозащитники.

- С зимы в Прибрежном идёт стрельба по собакам, - забили тревогу в ветцентре «ФлагманВет». - Стреляют в темное время суток, чуть ли не из окна собственного дома. Несколько раз чуть было не травмировало людей, в том числе и детей.

Как рассказывают зоозащитники, собакам повезло меньше. В поселке неоднократно находили тела убитых собак. Некоторым удалось остаться в живых, хотя они оказались серьезно покалечены.

Пес бродил и выл от боли. Фото: соцсети

- С зимы у нас живет Шарик, которому прострелили ногу. Лапа уже не восстановится, но по крайней мере осталась. А недавно появилась еще одна жертва, пес Шаман, - говорят зоозащитники. – Этого пса неделю ловили все волонтеры Прибрежного. У пса огнестрельное ранение, раздроблена кость, лапа держится только на коже и остатке гнилой мышцы. Он просто бродил и выл от боли. За неделю рана разрослась до ужасающего размера. И только когда он полностью обессилел - его поймали.

«Он стрелял не только по собакам»

Зоозащитники обратились в полицию, чтобы правоохранители нашли неизвестного стрелка и привлекли его к ответственности. Однако им пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Тела убитых животных были отправлены на баллистическую экспертизу, однако из-за сильной деформации пули установить калибр и оружие оказалось невозможным. Более того, в полиции сочли, что стрельба по животным не является жестоким обращением.

Правоохранители посчитали, что быстрая смерть от пули - это не жестокость. Фото: соцсети

- Жестокое обращение заключается в мучении животных или издевательствах над ними, причинении животным страданий, - говорится в опубликованном в соцсети ответе полиции зоозащитникам. – Оно может выражаться в побоях, причинении время здоровью животного. К категории жестокого обращения относится проведение боев между животными. С учетом этого представляется, что быстрое, практически безболезненное умерщвление животного не образует состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ.

Сейчас зоозащитники подали жалобу в районную прокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела.

- Все жители показывают на дом, из которого стреляют, одна девушка рассказала, что из этого же дома как-то стреляли по машине, в которой играла громкая музыка. Стреляли и по домашним животным с хозяевами, - рассказала журналисту «КП-Самара» руководитель ветцентра «ФлагманВет» Инна Тарасенко. – Этот стрелок представляет опасность, и не только для бездомных собак.

В надзорном ведомстве пока на жалобу не отреагировали. Как там сообщили корреспонденту «Комсомолки», проверка еще продолжается. В полиции же подтвердили, что уголовное дело не возбуждено в связи с отсутствием состава преступления.

Пострадавшему от неизвестного «снайпера» Шаману сделали операцию, ампутировав раздробленную лапу.

- Пес находится в ветцентре, н пока очень стрессует, ходить на трех лапах пока не научился. Он добрый, но очень боится, - рассказывает Инна Тарасенко. – Ему предстоит долгая реабилитация.

Если вы хотите помочь вылечить Шамана, можно связаться с зооволонтерами здесь