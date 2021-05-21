Свежие новости о «Крыльях Советов» на 21 мая 2021: слухи об уходе руководства и интерес к защитнику

Сколько игроков «КС» останутся в команде, будут решать в это межсезонье в кабинетах. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» только-только закончили сезон и ушли в отпуск, но разговоры о команде и клубе не утихают. И на этот раз не самые приятные для болельщиков. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 21 мая 2021.

Слухи об уходе руководства

Все началось с новости «Спорт-Экспресса». Издание утверждает, что председатель совета директоров «Крыльев» Сергей Аракелов, генеральный директор Евгений Калакуцкий и заместитель гендиректора Дмитрий Галямин могут уйти из клуба.

О причинах рассказал уже «Матч ТВ». Все дело в разногласиях. Сергей Аракелов хочет, чтобы политика клуба выстраивалась согласно его видению процессов. Однако сейчас в «Крыльях» многое зависит от агента Павла Андреева, в том числе сохранение нынешнего состава.

Вместе с руководством «Крылья» могут лишиться и титульного партнера – банка «Солидарность».

- Клуб структурирован таким образом, что у нас есть совет директоров, который принимает важные и глобальные решения. В ближайшее время будут обсуждать ряд вопросов, сейчас рано комментировать что-либо, наберитесь терпения, - прокомментировал ситуацию гендиректор самарского клуба Евгений Калакуцкий, его слова передает «Матч ТВ».

Сборы в Сербии

Тем временем «Крылья» объявили о первом сборе. Пройдет он в Сербии с 12 июня по 10 июля.

- «Крылья» будут жить и тренироваться в местечке Стара Пазова под Белградом в Футбольном национальном центре Сербии. Там наша команда проводила летние сборы уже дважды, - рассказали в пресс-службе «КС».

Сейчас в клубе решают, с кем и когда сыграть контрольные матчи.

После этого «Крылья» проведут еще один сбор, а затем начнут сезон в РПЛ. Он стартует 25 июля.

«Крыльям» интересен белорусский защитник

В сферу интересов самарского клуба попал 23-летний защитник брестского «Руха» Роман Юзепчук. Об этом сообщает «Матч ТВ».

- В «Крыльях» пока не приняли решения по Юзепчуку. Отметим, что на этой позиции в команде есть Мехди Зеффан — алжирец остается в команде. Кроме того, пока нет ясности, будет ли предложен новый контракт опытному Владимиру Полуяхтову. Многое зависит от того, каким будет трансферный бюджет волжского клуба в Тинькофф РПЛ, - отмечает сайт телеканала.

Юзепчук кроме «Руха» выступал за минское и брестское «Динамо», с последним он становился чемпионом Белоруссии.

Есть в послужном списке защитника и выступления за сборную страны. За Белоруссию Роман Юзепчук сыграл девять матчей и забил один гол.

«Крылья» предложили Гудкову презентовать форму

«КС» в своем инстаграме обратились к шоумену Александру Гудкову с предложением презентовать форму команды на новый сезон.

- Александр, форма «Крыльев» вам очень идет! Давайте презентуем нашу новую форму вместе? У нас молодая, яркая команда, а главный тренер – друг вашего товарища Леонида Слуцкого. 100% получится что-то интересное, - написано в сообщении.

Поводом для предложения стало празднование юбилея главного тренера «Рубина» и бывшего наставника «Крыльев» Леонида Слуцкого, на котором Гудков был замечен в форме самарской команды.

Уже известно, в какой форме «Крылья» проведут следующий сезон. Ее выбирали болельщики. Выглядит она вот так.