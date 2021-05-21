«Чтоб вы все сдохли»: под Самарой пенсионер хотел сжечь почтовое отделение и сгорел заживо

Сейчас по факту трагедии проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшное происшествие накануне, в четверг 20 мая, напугало жителей города Кинель. Днем на улице Заводской вспыхнул пожар. Люди в социальных сетях начали писать, что кто-то «взорвал» почту. ЧП там действительно было, но немного другого характера.

— Примерно в три часа дня в отделение вошел неизвестный мужчина. Там находились две девушки- кассир и оператор, одной из которых 29 лет, а другой 20. Посетитель вел себя агрессивно, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» местный житель Олег Семенов (личные данные изменены).

По словам очевидцев, мужчина прикрыл за собой дверь и вошел в зал. Дальше он сделал такое, что сотрудницы не на шутку перепугались.

— Он сказал «чтоб вы все сдохли», поджег пластиковую бутылку и бросил ее на пол и загорелся сам, — поделился с «Комсомолкой» источник, знакомый с ситуацией.

На место выехали все оперативные службы. Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, а вот нарушителя спокойствия спасти не получилось.

Личность погибшего установили быстро — 75-летний Анатолий З. Ранее он уже попадал в криминальные сводки. Как сообщили правоохранители, пенсионер в начале 2000-х конфликтовал со своим сыном, а в 2016 году напал на жену с молотком. В итоге его осудили по статье 115 УК РФ и дали условные срок. С супругой после этого случился развод.

— Дядя Толя начал сожительствовать с другой женщиной. Лет пять назад у него был какой-то перелом, и он стал чуть ли не лежачим, ходил на костылях, — делится Татьяна П. (имя изменено), знавшая участника этих событий. — Вскоре после этого он стал вести себя странно, думал, что за ним следят, подслушивают, преследуют, выпивал иногда. На самом деле, это человек с очень тяжелой судьбой, с сыном у него были конфликты из-за квартиры...

Чем Анатолию З. не угодили сотрудники почты — сейчас выясняют стражи порядка. По одной из версий, он негодовал по поводу судебных писем, которые ему присылали. Своими планами мужчина ни с кем не делился.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.