"Через сотни лет снова включим": самарцы песней поздравили лидера "Руки Вверх" Сергея Жукова с юбилеем

Сергею Жукову 22 мая 2021 года исполнилось 45-летию. Поздравляем! Фото: инстаграм Сергея Жукова, Андрей Макаров

Сегодня, 22 мая, отмечает свой День рождения мечта всех девушек конца 90-х лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков. И не просто День рождения — юбилей: Жукову исполнилось 45 лет!

Вот так незаметно его песням уже пару десятков лет, но даже спустя годы песни «Руки Вверх» популярны, звучат в наушниках, в клубах, из машин. И как можно лучше поздравить их автора, как не песней.

«Ну а как же я, ведь день рожденья у тебя» - эти слова Сергей Жуков выводил со сцены миллионы раз. А слышал ли он их в свой адрес, причем от хора самарцев? Теперь точно услышит.

Зрители были в восторге Фото: кадр с видео

«У Сережи юбилей»

Самарец Андрей Макаров — давний поклонник «Руки Вверх», решил так поздравить своего кумира. Он за 30 минут переделал некоторые слова из песни «18 мне уже», вечером 21 мая собрал на набережной флеш-моб, раздал слова и вместе с толпой прохожих спел «поздравление».

Знаешь мы тебя не забудем, через сотни лет снова включим. Ведь новых песен твоих нам мало. Поздравляет вся Самара! Посмотрите все скорей! У Сережи юбилей! - эти слова идеально легли на музыку. Их спели так как будто песня всегда была именно такой.

Все это Андрей Макаров записал на видео, которое уже отправил Сергею Жукову.

- Он его еще не посмотрел, но для меня главное было поздравить. Я слушаю Жукова с детства, люблю его творчество. Я начал петь благодаря ему. Дома на повторе всегда слушал, повторял, старался попадать в ноты и начало получаться. Решил поздравить, потому что мне дорог этот человек и у меня есть мечта спеть с ним на одной сцене — рассказал Андрей Макаров корреспонденту «КП-Самара».

Андрей Макаров уже пел с Жуковым. Фото: Андрей Макаров

Пели вместе в гримерке

При этом Андрею Макарову однажды уже удалось спеть с кумиром. Правда не на одной сцене, а в гримерке.

До этого в 2015 год я делал флешмоб на парковке ТЦ «Амбар» на юбилей группы. Хотели сделать большую надпись из людей «Руки Вверх», чтобы в каждую помещалось по 80 человек. Но подвела погода, людей было меньше, и мы сделали так, что люди выстраивались из буквы в букву. Мы засняли это на видео с квадрокоптера и отправили запись Жукову, вспоминает Макаров. - Меня потом пустили к нему в гримерку во время его ближайшего концерта в Самаре. И там мы с ним спели песню «Лирика» группы «Сектора Газа». Посчитали, что слишком банально будет петь репертуар «Руки Вверх», к тому же Жуков признался, что он с детства слушал песни именно этой группы.

Потом Андрею больше пообщаться с Жуковым не удалось. В соцсетях артист отвечает редко. Но это не значит, что новая встреча не состоится.

Андрей Макаров надеется выйти вместе с Сергеем Жуковым на сцену стадиона «Солидарность Арена» в августе этого года. Большой концерт был анонсирован уже давно.

Конечно я буду рад любой исплненной совместно с Жуковым песне. Если мы споем что-то из «Руки Вверх» это наверное будет достаточно банально. У меня есть песня, которую я сам написал, она называется «Полетели». Это песня о мечтах, о том что нужно к ним стремиться и когда-то ты всего добьешься. Если бы смогли с Жуковым спеть ее, и таким образом исполнилась бы моя мечта. Это было бы идеально, - поделился мыслями Андрей Макаров.

Ну а пока Самара с нетерпением ждем концерта Сергея Жукова в августе этого года, «Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям с Днем Рождения! Желаем Сергею новых идей, творческих успехов и семейного счастья!