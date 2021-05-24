Две недели по 15 смертей: Что известно о коронавирусе в Самарской области на 24 мая 2021 года

Последние новости о коронавирусе в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают находить новых заболевших коронавирусом. Кроме того, в регионе фиксируется большое количество смертей среди пациентов ежедневно. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области на 24 мая 2021 года.

По данным на 23 мая, в Самарской области за сутки нашли коронавирус еще у 107 местных жителей. Большинство заболевших вновь зарегистрировано в Самаре – 63 случая, в Тольятти – 23 заболевших за сутки. В Новокуйбышевске за прошедший день коронавирус был выявлен у восьми местных жителей, в Волжском районе 5 заболевших, а в Чапаевске и в Кинеле по два инфицированных за сутки.

Из числа суточных заболевших, 98 человек были обследованы с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 9 человек узнали о своем заболевании на профосмотре, при этом ранее они не испытывали никаких недомоганий.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирус был подтвержден у 64 143 человек.

В Самарской области почти две недели фиксируется по 15 летальных случаев в сутки, среди больных коронавирусом. По данным на 23 мая, в регионе от коронавируса скончались пятеро мужчин в возрасте от 71 до 90 лет и три женщины от 66 до 96 лет, которые при жизни страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Четверо женщин от 64 до 78 лет и 75-летний мужчина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Также скончалась женщина в возрасте 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и 64-летняя женщина, которая при жизни страдала заболеванием почек. Всего за весь период пандемии коронавируса в регионе зарегистрировано 1827 летальных случаев.

Отметим, что в Самарской области продолжают действовать коронавирусные ограничения. Так, обязательно ношение маски и сохранение социальной дистанции в общественных местах. Кроме того, для жителей в возрасте старше 65 лет продолжает действовать обязательная самоизоляция, а детям и подросткам запрещено посещать ТЦ без сопровождения взрослых.