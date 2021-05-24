В 2021 году в Самаре переложат 65 километров теплотрасс

В Самаре предстоит масштабная работа по подготовке теплосетей к новому отопительному сезону

Областную столицу в этом году ожидает перекладка сразу 65 км труб теплоснабжения, а в целом по региону этот показатель достигнет и вовсе 95 км. Таких масштабных ремонтных работ на тепловых сетях не было никогда: активизации способствовал переход Самары на новую модель рынка тепла - в ценовую зону («альткотельную»). Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер на пресс-конференции рассказал журналистам, что на данный момент решением Правительства РФ к ценовым зонам уже отнесены 11 территорий. Суммарный объем инвестиций за 10 лет в их тепловую инфраструктуру составит порядка 70 млрд рублей.

Андрей Вагнер рассказал об основных планах компании

- Самара стала для нас одним из первых городов, перешедших на новую модель рынка тепла. У нас есть взаимопонимание с городскими властями, есть понимание важности данной работы. Ведь ни для кого не секрет, что коммуникации чрезвычайно изношены. Снизить повреждаемость способны масштабные перекладки теплосетей, которые нам поможет обеспечить «альткотельная». Конечно, эффект не будет виден мгновенно, но уже в ближайшее время самарцы смогут оценить возросшее качество теплоснабжения, - отметил Андрей Вагнер.

По оценкам энергетиков, инвестиции в теплоснабжение Самары до 2034 года благодаря «альткотельной» составят 29,8 млрд рублей, что позволит снизить общий износ теплосетевых коммуникаций примерно на 20%.

- Наши инвестиции – серьезный вклад и в экономическую стабильность регионов, и создание комфортной среды для их жителей. За последние несколько лет мы серьезно нарастили средства и продолжим увеличивать их за счет перехода к ценовым зонам и реализации концессионных соглашений, - резюмировал Андрей Вагнер.

Так, в 2021 году ПАО «Т Плюс» увеличивает инвестиции в обновление тепловой инфраструктуры регионов присутствия на треть. В этом году компания вложит около 33 млрд рублей, против 24,7 млрд рублей - в прошлом.

Важным направлением работы компании остается цифровизация всех направлений бизнеса «Т Плюс», куда до 2024 года планируется вложить 42 млрд рублей. Например, в Екатеринбурге уже работает автоматизированная система управления теплоснабжением города, опыт будет тиражироваться по стране. Все больше автоматизируется работа с клиентами, которые практически все свои вопросы могут решить дистанционно.

Также «Т Плюс» продолжит работу по переведению абонентов на прямые договоры. Таким образом компания намерена решить проблему неплатежей со стороны управляющих компаний. Только за прошлый год свыше 112 тысяч клиентов Самарской области перешли на прямые договоры с энергокомпанией. В ближайшее время еще около 55 тысяч лицевых счетов в Новокуйбышевске начнут оплачивать отопление и ГВС напрямую энергетикам. А недобросовестным УК и ТСЖ придется держать ответ перед правоохранительными органами: с начала 2021 года, по заявлениям энергетиков, было возбуждено 17 уголовных дел в отношении менеджеров УК Самарской области, которые подозреваются в реализации мошеннических схем.