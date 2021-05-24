В Струковском саду появилась аллея из красных дубов

Дубовая аллея расположись в центре сада. Фото предоставлено ООО «РИТЭК»

«Экология – это тренд»

Струковский сад – любимое место отдыха горожан и самый зеленый и старейший парк губернской столицы. А это значит, что немолодые деревья нуждаются в свежем подкреплении. По инициативе Российской инновационной топливно-энергетической компании (ООО «РИТЭК», входит в группу «ЛУКОЙЛ») и Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в саду появилась дубовая аллея. Компания с мировым именем в этом году отмечает 30-летний юбилей, и, вместо того, чтобы принимать подарки, дарит их жителям регионов своего присутствия. На днях зеленая аллея уже появилась в Волгограде, второй стала Самара, а третья украсила Иннополис, город-спутник Казани.

Компания в этом году отмечает 30-летний юбилей. В честь этого ЛУКОЙЛ дарит подарки жителям регионов своего присутствия. Фото предоставлено ООО «РИТЭК»

- В нашей стране уже стало традицией, когда предприятия, организации и обычные жители проводят подобные акции, - отметил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков. – Экология – тренд нашего времени. РИТЭК - наш давний надежный партнер, одно из ведущих предприятий региона, лидер нефтедобычи. Нас многое связывает: наука, современные технологии, забота о природе. Мы поддерживаем инновационное предприятие еще и потому, что оно социально-ориентировано, оказывает помощь учреждениям культуры, спорта, образования, пополняет региональный бюджет. Желаю им всестороннего дальнейшего развития.

Олег Волков: «РИТЭК - наш давний надежный партнер». Фото предоставлено ООО «РИТЭК»

- Нам очень важно внести свой вклад в сохранение окружающей среды, - подчеркнул генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев. – Для нас актуальны вопросы экологии, социального развития регионов нашего присутствия. Только за последние пару лет ЛУКОЙЛ отреставрировал Дворец культуры «Октябрь» в Самаре, Дом культуры в селе Кошки, благодаря помощи компании в муниципалитетах появилось более 20 многофункциональных спортивных площадок и площадок для занятий ГТО.

Генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.

Кроме того, с нашим участием Самарской области удалось привлечь значительный объем средств по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Уверен, вместе с правительством региона мы сделаем еще многое.

Загадали желание

30 – по числу юбилейных лет, красных дубов, теперь будут радовать детей и взрослых, посещающих Струковский сад. И что самое удивительное, у каждого из юных саженцев есть собственное имя. Например, «дерево побед и свершений». Есть здесь деревья трудолюбия, созидания, уверенности, радости и даже творческого озарения. Так что теперь, если хотите набраться «зеленой энергии», добро пожаловать! Деревья обязательно вам ее подарят.

- Я впервые участвую в такой акции. Впечатления самые приятные, - говорит волонтер, сотрудница РИТЭК Нина Савинкина. - Вместе с коллегой Фаиной Шараповой мы посадили дуб мечты. И подумали: раз у него такое говорящее название, загадаем-ка мы желание. Какое - не скажу! Но уверена, оно обязательно сбудется.

Участники акции — сотрудники ООО «РИТЭК».

А пока девушки ожидают исполнения задуманного, наш город уже становится городом мечты.

- Очень здорово, что такие компании, как ЛУКОЙЛ решают вопросы благоустройства и социальной сферы не только в столице, но и в других городах, - считает заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии - руководитель управления благоустройства администрации Самары Александр Андриянов. – Акция правильная и интересная. Это первая аллея из красных дубов, которая появилась в Самаре. Я бы хотел от имени главы города поблагодарить РИТЭК и выразить надежду на то, что этот проект не последний.

На днях зеленая аллея уже появилась в Волгограде, второй стала Самара, а третья украсила Иннополис, город-спутник Казани. Фото предоставлено ООО «РИТЭК»

Действительно, красный дуб – уникальное дерево. Свое название он получил из-за ярко-алого цвета осенних листьев, который обязательно привлечет в сад любителей природы.

Дерево добрых пожеланий

Дополнил аллею уникальный арт-объект, источник положительных эмоций - необычное, почти волшебное дерево. Теперь любой посетитель Струковского сада может перевернуть резной лист и прочитать персональное послание. Пожелания обязательно сбудутся!

Дополнил аллею уникальный арт-объект. Фото предоставлено ООО «РИТЭК»

- Мы стали случайными свидетелями этой акции, - поделилась впечатлениями пенсионерка Галина Матвеева. – Я по соседству живу, каждый день тут гуляю. Так приятно было наблюдать за молодыми энергичными людьми, которые сажали деревца. Очень хочется верить, что мы увидим, как они возмужают и станут новой достопримечательностью парка.

Осенью листья молодых дубов станут ярко-алыми. Фото предоставлено ООО «РИТЭК».

Благотворительность каждый день

Между правительством региона и ЛУКОЙЛ заключено долгосрочное соглашение – за восемь лет присутствия РИТЭК в области на благотворительные цели направлено более полутора миллиардов рублей. Серьезная сумма.

Генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов. Фото предоставлено ООО «РИТЭК»

- Это не первая акция, которую при содействии правительства, городской администрации проводит Компания на территории Самарской области. Три года назад, в парке героев 21-ой армии тоже были высажены деревья. Кроме того, мы давно и тесно сотрудничаем с Самарским Художественным музеем, с областной библиотекой для слепых. А в прошлом году запустили большой и серьезный проект по приобретению инвалидных колясок для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы. Мы открыты для сотрудничества, - подвел итоги генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов.