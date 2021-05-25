В числе призеров IT-соревнований компании «Роснефть» выпускник одного из самарских вузов

В Самаре участники хакатона встретились на площадке ООО «СамараНИПИнефть». Фото: ООО «СамараНИПИнефть»

20 городов, 270 студентов-участников из 33-х вузов России, 3 победителя и призеры в 8 номинациях - первый хакатон из серии IT-соревнований для студентов России, который организовала в Год науки и технологий компания «Роснефть», успешно завершен. С 18 по 19 мая начинающие специалисты в сфере информационных технологий решали задачу из области обработки естественного языка. Им предстояло разработать программу для преобразования типовой проектной документации в файлы машиночитаемого формата. Для нефтяной сферы это вполне практическая задача. Наработки победителей хакатона «Роснефть» планирует использовать для оцифровки нормативно-технических документов компании.

- Современные цифровые технологии не меняют суть бизнеса компании. Они обеспечивают более быстрое, дешевое и, главное, эффективное принятие и исполнение решений, - отметил директор департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть» Эдуард Тимашев.

Соревнования проходили в онлайн-формате. Зарегистрироваться и стать участниками могли все желающие. Задание хакатона студенты узнали утром 18 мая, и у них было всего 24 часа, чтобы найти интересное решение. Командная работа только приветствовалась. Весь хакатон студентов поддерживали менторы - наставники из числа сотрудников компании. Они подбадривали и помогали в организационных моментах. Во второй день для участников прошел мастер-класс «Секрет успешного собеседования» от рекрутера «РН-БашНИПИнефть» Инны Константиновой. В прямом эфире Инна разобрала резюме самых смелых участников хакатона вузов страны. Теперь студенты знают, как общаться с рекрутерами и какие акценты делать в своем резюме, чтобы оно не попало в мусорную корзину.

Все больше городов

В разы увеличить географический охват студенческого хакатона по сравнению с прошлым годом позволила поддержка корпоративных научных институтов «Роснефти» из Москвы, Самары, Тюмени, Томска, Красноярска, Волгограда, Краснодара. Основную организационную работу взял на себя научный институт «РН-БашНИПИнефть». В нашем регионе хакатон поддержали «Самаранефтехимпроект» и «СамараНИПИнефть».

- Для «Роснефти» очень важно, чтобы в компанию приходили молодые талантливые люди. Хакатон - это возможность увидеть и пригласить к себе перспективных специалистов, - отметила заместитель генерального директора по технологическому развитию «Самаранефтехимпроект» Евгения Головина.

Как добавил начальник управления автоматизации и цифровизация бизнес-процессов «СамараНИПИнефти» Сергей Тонкошкуров, успешных решений поставленной задачи нашлось сразу несколько, и они будут использоваться в дальнейшем.

- Еще одна важная задача таких мероприятий - показать молодым специалистам, что наш институт может быть интересным местом для работы, строительства карьеры, профессионального и личного развития, - заверил Сергей Тонкошкуров.

Награждение участников и презентация найденных решений проходили на площадке «СамараНИПИнефти».

- Особое внимание мы сейчас обратим на тех, кто занял призовые места, предложил интересные решения, и постараемся переманить их к себе в команду, - поделился планами руководитель группы поддержки управленческих информационных систем ООО «СамараНИПИнефть» Дмитрий Грачев. Он лично поддерживал в чатах участников хакатона и за каждого очень переживал. - Команды, что включились в хакатон от Самары, в основном, довольно молодые. Для них это большой задел на будущее. Думаю, хакатон их вдохновил. Уверен, что в следующем году у нас будет еще больше участников. В том числе, свои силы вновь попробуют студенты первых курсов, которые в этом году включились с азартом, но в число призеров не попали.

Среди таких молодых и азартных - учащиеся ПГУТИ. Вуз представил на соревнования несколько команд.

- О хакатоне мы узнали от нашего преподавателя. Такие мероприятия помогают получить необходимый опыт для дальнейшего обучения и продвижения в научной работе. Наша команда состоит их четырех человек, все мы учимся в одной группе на первом курсе. Нам было сложно, пока недостаточно знаний и задача была для нас новая, сказалось отсутствие практики и опыта. Это наш первый хакатон, но мы намерены активно участвовать в последующих, - рассказал участник Евгений Осоргин.

От нашей области свои силы в хакатоне «Роснефти» попробовали 39 молодых IT-разработчиков.

- Оценивать участников было сложно, потому что первые 20 команд шли максимально близко друг к другу, предложенные ими решения довольно похожи, - поделился сложностями работы жюри главный менеджер проектов ООО «СамараНИПИнефть» Сергей Бурлов. - К сожалению, далеко не все зарегистрировавшиеся участники прислали выполненное задание. На награждении мы рассматривали две команды из Самарской области. В Самаре несколько сильных вузов, которые готовят IT-специалистов. На следующий год будем ждать больше участников.

Добро пожаловать в команду

Среди тех, кто отлично показал себя, высоко поднялся в турнирной таблице и даже стал призером - выпускник СамГТУ Илья Евстифеев. Он и его коллега из Казани - студент второго курса КФУ (ИВМиИТ) Искандер Басыров были отмечены в номинации «Расстояние не помеха». Их команда Sodeep сложилась прямо во время соревнований.

- Написал в чат, что буду рад собрать команду. Искандер откликнулся. Расстояние нам, в самом деле, не помешало, - рассказывает Илья Евстифеев. - Я всегда мечтал попробовать свои силы в IT-сфере, но по образованию я - физик, окончил специалитет. Сейчас изучаю направление Data Scientist (этот специалист занимается анализом массивов данных - Big Data). О хакатоне узнал из Инстаграма. Конечно, я очень бы хотел работать в «СамараНИПИнефти» и даже накануне приходил на собеседование.

Специалисты кадровой службы уже сообщили Илье, что теперь у него точно есть все шансы попасть в команду предприятия.

Илья Евстифеев, самарский призер хакатона компании «Роснефть». Фото: ООО «СамараНИПИнефть»

Всего организаторы отметили 15 участников из разных городов в отдельных номинациях.

- Для нас хакатоны - это возможность найти для себя квалифицированные кадры по определенным тематикам, - отметил Дмитрий Грачев.

«Роснефть» регулярно организует и проводит профориентационные мероприятия для молодежи и заинтересована в поиске и привлечении в свои ряды целеустремленных и инициативных молодых специалистов. Следующее IT-соревнование компании пройдет для программистов-робототехников в Уфе в ноябре.

НА ЗАМЕТКУ

Советы молодым студентам от выпускника СамГТУ Ильи Евстифеева, призера в номинации «Расстояние не помеха» хакатона для студентов 2021 года компании «Роснефть»:

- Мой совет студентам: когда поступаете в университет - смело участвуйте в тематических конференциях и научных мероприятиях. Это помогает набраться опыта и показать свои навыки будущим работодателям.

- Какой бы специальности вы не обучались, расставьте подписки в социальных сетях так, чтобы вокруг было все связано со сферой вашей работы и учебы. Значительная часть моих подписок связана с нефтегазовой сферой. Поэтому я и не пропустил начало регистрации на хакатон «Роснефти».

ТОЛЬКО ФАКТЫ

1 место - команда «0» (Казань);

2 место - команда «Чип и Дейл» (Волгоград);

3 место - команда «The A-Team» (Красноярск).