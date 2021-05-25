Сотрудники Тольяттиазота ударно поработали на благо Жигулевского заповедника

Лестница к роднику «Графский» вновь ярко-зеленая. Фото ПАО «ТОАЗ».

Родник «Графский», что расположился на берегу Волги в селе Бахилова Поляна, теперь заметен издалека. К нему ведет яркая зеленая лестница, выкрашенная в корпоративный цвет ПАО «ТОАЗ». Вокруг чистота и благодать: ни бумажки, ни бутылки пустой не валяется. А какой вид открывается с этой прибрежной полянки!

Работали семьями

Накануне дружный коллектив ПАО «ТОАЗ» посетил жемчужину Самарской области - Жигулевский государственный природный заповедник им. И. И. Спрыгина. В рамках проекта «Экологический субботник «Зеленая Весна» гости из Тольятти благоустроили несколько объектов на заповедной территории. Кроме родника химики обновили деревянный настил к «Домику барсуков», что расположился у администрации заповедника.

Работу ТОАЗовцев принимал директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев.

- Поработали на пять с плюсом, - отметил он. - Источник «Графский» фактически не находится на территории заповедника, но мы его взяли под опеку, благоустроили и с помощью неравнодушных людей поддерживаем.

Такими же неравнодушными оказались и тольяттинские химики. Они не только вернули лестнице свежий вид, но и прибрались на побережье, чтобы мусор не попал в волжские воды, подстригли прибрежные кусты, собрали сухую листву. В работе участвовали все: от мала до велика. Ведь на «Экологический субботник «Зеленая Весна» тоазовцы приехали семьями.

Трудится тоазовцы приехали семьями. Фото ПАО «ТОАЗ».

- Для нашего предприятия участие в экологических акциях - дело уже привычное. У нас всегда много желающих помочь природе. Я приехала с дочкой, она немного поработала и теперь с удовольствием отдыхает, - рассказывает Юлия из отдела подбора персонала ПАО «ТОАЗ». - В селе Бахилова Поляна мы впервые. Получается, предприятие открывает нам новые места. Несколько лет назад также ездили в Ширяево. Такие поездки - это не только возможность отдохнуть всей семьей, навести порядок там, где это необходимо, но и увидеть красоты родного края. А еще очень хотим увидеть барсука.

Для юных участников экологического субботника организовали мастер-класс по росписи деревянных спилов, а потом предложили квест-игру «Наука в тренде». Ребята почувствовали себя научными сотрудниками заповедника: метеорологами, орнитологами, териологами, антропологами и ботаниками. Так что участники субботника не только зарядились заповедной энергией, но и узнали много нового.

Собрали не только мусор, но и сухую листву. Фото ПАО «ТОАЗ».

Начало дружбы

- Радостно видеть результаты нашего труда. Совместный труд действительно объединяет, мы стали дружнее, вместе решили важные задачи, и это тоже повод почувствовать себя одной семьей, - отметила заместитель генерального директора - директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко.

Кстати, для «Тольяттиазота» это первая подобная акция на территории заповедника. Ранее предприятие чаще сотрудничало с Национальным парком «Самарская Лука». Однако ТОАЗ активно увеличивает число друзей в сфере экологии.

- Мы регулярно участвуем в восстановлении леса, выгоревшего в Тольятти и окрестностях города, выпускаем мальков в Волгу, участвуем в волонтерских акциях по уборке города. Скоро запустим образовательную онлайн-платформу для школьников на экологическую тему. Там будут игры и квесты, обучающие программы, которые помогут воспитать в ребятах ответственное отношение к окружающей среде, - рассказала Юлия Петренко.

Работали дружно, как и положено сплоченной команде. Фото ПАО «ТОАЗ».

У «Тольяттиазота» есть еще одна хорошая традиция - ликвидировать стихийные свалки. Каждый год в рамках общегородской программы заводчане помогают администрации Тольятти избавляться от несанкционированных мусорок.

- Нам очень приятно, что крупные корпорации, промышленные предприятия обращают особое внимание на экологические вопросы и, в частности, на вопросы развития экологического туризма. Все это - часть масштабного проекта под названием «ЭкоЛогика». В рамках программ корпоративной социальной ответственности крупные корпорации выезжают на объекты природы, на особо охраняемые природные объекты как федерального - их в области три, так и регионального значения - таких в нашем регионе 211, - заявил заместитель министра - руководитель Департамента туризма Министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Он также отметил, что все крупные корпорации начинают именно с субботника, но в дальнейшем берут под свое крыло природные территории, которые сегодня с каждым днем становятся все популярнее у жителей и гостей региона.

- Сегодня маршруты Жигулевского заповедника ежегодно посещают почти 100 туристов, и эта цифра растет ежегодно. В 2020 году мы вошли в топ-10 регионов-победителей всероссийского конкурса по развитию экологического туризма. И туристско-рекреационный кластер «Самарская лука» - пилотная территория, где мы начинаем проводить целый комплекс работ по обустройству, как экологических маршрутов, так и других работ по развитию инфраструктуры. В этом году в наших планах создание второй очереди маршрута на гору Стрельная, - поделился планами Артур Абдрашитов.