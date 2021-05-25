Сельчанам в помощь: сотрудники НЗМП поддержали субботник в поселке Маяк

Коллектив НЗМП помог жителям поселка Маяк придать парку Победы в достойный вид. Фото АО «НЗМП».

Свою «Зеленую весну» Новокуйбышевский завод масел и присадок (дочернее общество НК «Роснефть») расписал буквально по дням. Благоустройство территорий, мероприятия по сбору вторсырья, экологические уроки и акции - все эти дела требовали тщательной подготовки и большого энтузиазма.

УБОРКИ - ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО, УРОКИ - ДЛЯ БУДУЩЕГО

Череда «зеленых» дел открылась уборкой и благоустройством заводской и городской территорий. Работы не стали сюрпризом для коллектива: в каждом подразделении реализуется свой план мероприятий, включающий очистку территории и помещений, побелку бордюров, покраску мос тиков и переходов, оборудования, подготовку клумб к посадке цветов. Блеск навели и на закреп ленных за заводчанами площадках - в поселках Маяк и Липяги. Масленщики дружно очистили парковые зоны, а к празднику Победы привели в порядок памятники погибшим землякам. Совокупным итогом весенних субботников стали 80 кубометров мусора, собранного и вывезенного сотрудниками НЗМП для дальнейшей утилизации.

- Думаю, что выражу общее мнение всех жителей поселка, если скажу, что мы очень благодарны коллективу Новокуйбышевского завода масел и присадок, - улыбается член общественного совета поселка Маяк Светлана Писарева. - Благодаря НЗМП у нас есть парк Победы - прекрасное место для отдыха и досуга всей семьи. Заводчане нам помогают также поддерживать его в чистоте и порядке - мы делаем это вместе.

Субботники у мемориалов Памяти в канун 9 мая давно стали для масленщиков традиционными. «Вооруженный» граблями, вилами и метлами, при поддержке тяжелой техники, заводской десант прибывает на подшефную территорию, чтобы подготовить ее к празднику. Моют, красят, где нужно - подремонтируют.

- Я считаю, что наводить чистоту в таком месте не только необходимо, но и почетно - это дань уважения, - считает оператор цеха № 23 ООО «НЗМП» Сергей Саутин. - А наш вклад в уборку и благоустройство города - это абсолютно нормальное дело, ведь мы здесь живем.

По итогам ежегодного конкурса по благоустройству территорий коллектив Новокуйбышевского завода масел и присадок отмечен Благодарностью главы городского округа «За хорошую санитарную очистку закрепленных территорий».

Тщательная сортировка и сбор постигли «организованные» отходы: на заводе прошли традиционные акции по сбору макулатуры, пластмассовых крышечек и использованных батареек.

Правильно обращаться с отходами заводчане не только умеют, но и популяризируют среди детей и молодежи. В рамках проекта «Зеленая весна» сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок провели открытый урок в школе № 12. Второклашки узнали, что можно помогать планете, ежедневно соблюдая простые правила: тушить свет, когда он не нужен, выключать телевизор, если его не смотришь, правильно сортировать мусор - батарейки и градусники отправлять не в урну, а в специальные контейнеры.

Благодаря коллективу НЗМП, «Зеленая весна» пришла не только на улицы, но и в приют для бездомных животных в селе Лопатино Самарской области. Работники завода собрали средства, на которые закупили корм, поводки и ошейники на помощь животным. Все это передали в приют.

ПРЕУМНОЖАЯ ДОБРО

Забота о природе для коллектива НЗМП не связана с проведением акций или сезонностью. На заводе идет непрерывный процесс модернизации, целью которого является не только повышение производительности и рентабельности, но и снижение воздействия на окружающую среду. Отходы, которые могут обрести вторую жизнь, - использованная бумага и пластик - здесь собираются круглый год. И все же заводчане не упускают возможности присоединяться к массовым экологическим акциям - ведь добро, когда его много, становится заметнее и заразительнее.

Как результат - с каждым годом увеличивается число добровольцев на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, расширяется диапазон добровольческой деятельности. Сегодня это добрые дела корпоративной, природоохранной, социальной направленности. В этом году заводчане уже провели несколько благотворительных и экологических акций, оказали помощь ветеранам.

- Чтобы творить добро, не нужно искать определенных условий или ждать подходящего момента, - считает лаборант химического анализа ООО «НЗМП» Мария Варламова. - Этот момент - сейчас. Каждый может помочь окружающим. Было бы желание!