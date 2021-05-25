Бывшего самарского рабовладельца подозревают в том, что он довел до истощения малышку-дочь

В 2017 году Алексея Кошмана осудили за использование рабского труда и побои Фото: Александра БУДАЕВА

Из героев в преступники

Семья Кошманов из Колыбеловки «прославилась» на всю Россию в 2016 году. Сначала – как спасители: именно они сообщили в правоохранительные органы о том, что соседка Оксана Гавюк, уходя из дома, сажает приемного сына на цепь.

Прошло немного времени, и глава семьи Алексей Кошман сам стал фигурантом уголовного дела: оказалось, что он – самый настоящий рабовладелец, приютил знакомого Александра, отобрал у него паспорт, подрезал ему язык, заставлял его воровать, работать за копейки и отдавать семейству всю зарплату, а за проступки избивал руками, ногами и монтировкой. За все это в 2017 году Алексея Кошмана приговорили к 4,5 годам колонии общего режима с принудительным лечением у психиатра.

Приговор мужчина обжаловал, смягчил, вышел на свободу, вернулся к семье. А в этом году вновь попал в историю.

Неужели ее не кормили?

- Девочка, возраст один год, крайнее истощение, - с такими первоначальными данными в больницу Красноармейского района привезли малышку Веру (имена детей изменены. Прим.автора). Врачи всеми силами пытались спасти ее, но 7 апреля она умерла. Годик ей исполнился ровно за день до этого.

В Колыбеловку Кошманы приехали около 15 лет назад с целым КамАЗом вещей и двумя детьми Фото: Александра БУДАЕВА

О маленькой пациентке сразу сообщили в местный отдел полиции. Медики были возмущены: как можно довести ребенка до такого состояния? Родители что – младенца голодом морили? Эксперты, которым врачи передали тело для установления причины смерти, пришли к несколько иным выводам:

- Смерть ребенка наступила от ряда врожденных хронических заболеваний, осложненных воспалительными процессами, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» и.о. старшего помощника по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Татьяна Баринова.

В региональном Следственном комитете затруднились ответить, будут ли привлекать родителей к ответственности за гибель младенца, сославшись на то, что пока идет проверка.

Семья не считалась проблемной

Погибшая девочка была одной из двойняшек. Ее братик Сева в больницу попал чуть позже: сначала его положили на обследование в Красноармейскую ЦРБ, а потом, изучив состояние малыша, медики направили его на лечение в самарскую больницу имени Середавина.

- Помимо Веры в семье растут еще семь несовершеннолетних детей, но ранее у органов опеки не было оснований предполагать, что их жизням и здоровью что-то угрожает, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» первый замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский. – Дети были здоровы, ухожены, жили в доме со всем необходимым. Семья даже не состояла на социальном сопровождении, им оказывались лишь срочные социальные услуги.

Многодетная семья жила на социальные пособия Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Разумеется, после гибели Веры к Кошманам пришли с проверкой. Выяснилось, что мать семейства Марьяна – не работает, потому что в декрете, папа Алексей не работает, потому что имеет инвалидность. Живут на пенсию Алексея и социальные пособия, положенные их многочисленным отпрыскам.

Что дальше?

Проверка органов опеки признала условия проживания в доме Кошманов удовлетворительными: мебель, техника, продукты – все есть. Так почему же погибла Вера? Специалисты считают, что, вероятно, вина родителей в смерти малышки все же есть. А потому и ее братик может быть в опасности.

- Установлено, что родители пренебрегали нуждами ребенка, не выполняли рекомендации врачей и отказывались от лечения в стационаре, - говорят в министерстве социально-демографической и семейной политики региона. – На основании коллегиального решения, принятого на заседании опекунского совета Красноармейского района, в суд было направлено исковое заявление об ограничении в родительских правах отца и матери в отношении их младшего сына.

Кроме того, в полиции Красноармейского района уже возбудили уголовное дело. Пока что по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением».

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