Опережая запросы: в СГЭУ обсудили вопросы взаимодействия высшей школы и работодателей

В СГЭУ проходит VIII научно-инновационный форум «Мир в новой реальности: вызовы и возможности». Фото: Предоставлено СГЭУ

Сегодня в СГЭУ в рамках VIII научно-инновационного форума «Мир в новой реальности: вызовы и возможности» прошла Проектная сессия «Работодатели и вузы: взаимодействие и перспективы». Здесь собрались представители ведущих компаний региона, вузов, АНО «Россия страна возможностей» (РСВ), Деловой России, Опоры России и многих других общественных объединений и институтов развития. Встреча стала площадкой для обсуждения направлений сотрудничества вузов и работодателей в части подготовки студентов и требований, которые предъявляют к ним потенциальные работодатели.

«В процессе обучения важно давать студентам не только фундаментальные знания, но и формировать так называемый мягкие навыки, которые во многом определяют дальнейшую профессиональную успешность выпускника. А чтобы не только понимать, но и опережать запросы потенциальных работодателей, для нас важно выстроить диалог c представителями бизнеса. Помочь в этом может пока единственный в регионе Центр развития и оценки компетенций АНО «Россия страна возможностей», который открывается на базе нашего университета», - пояснила ректор СГЭУ Светлана Ашмарина.

Создание на площадке СГЭУ такого центра открывает перед студентами новые возможности личностного развития и профессиональной самореализации, позволит осуществлять подготовку обучающихся на качественно новом уровне. Сегодня СГЭУ, решая амбициозные задачи по формированию и развитию экосистемы образовательных траекторий, находится в поиске эффективного инструмента диагностики и развития компетенций выпускника с учетом потребностей регионального и отраслевого рынков труда. Партнёрство СГЭУ и АНО «Россия-страна возможностей» позволит успешно реализовать эти задачи и будет способствовать выявлению талантливой молодежи, её социальной и профессиональной самореализации, прежде всего, на территории Самарского региона.

«Центр, создаваемый на базе СГЭУ сможет покрыть потребности не только университета, но и всего региона», - подчеркнул в ходе своего выступления руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Центр оценки и развития компетенций РСВ использует авторитетные инструменты диагностики и позволяет выдавать студентам, в дополнение к диплому, цифровой компетентностный профиль. Он помогает потенциальному работодателю четко понимать, какими реальными навыками обладает выпускник вуза. При этом оценку компетенций студента-соискателя вуз полностью берет на себя, существенно экономя ресурсы потенциальных работодателей.

«Сегодня мы обсудили с работодателями, какие компетенции для них являются наиболее значимыми, что именно они хотят видеть в этом профиле», - говорит Светлана Ашмарина.

«Все работодатели хотят получить молодого сформированного специалиста.

А у РСВ есть хорошая и качественная структура оценки, в которую входят новые инструменты по диагностике компетенций. Все исследования делаются для того чтобы работодатель понимал с кем он будет работать в дальнейшем будущем. Именно поэтому важно сейчас получить запрос от работодателя с информацией о том, какие навыки важно сформировать у выпускника и уже на основании этого запроса создавать профиль компетенций студента», - поясняет руководитель направления аналитики и коммуникаций департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Александра Ваза.

Александра Ваза, руководитель направления аналитики и коммуникаций департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей». Фото: Предоставлено СГЭУ

Обсудили на встрече и еще одно немаловажное направление - программу менторства, которая позволяет сделать обучение в вузе максимально практикоориентированным, а значит делает выпускников вуза более подготовленными к реальной работе и сокращает в дальнейшем адаптационный период при трудоустройстве.

Как отметил, председатель самарского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Хилов, участие в программах менторства и со стороны студентов и со стороны предпринимателей жизненно необходимо нашему региону.

Председатель самарского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Хилов. Фото: Предоставлено СГЭУ

«Малые и средние компании готовы сформировать отраслевые группы и предоставить специалистов по менторству. Если будет возможность включить их в создание центров компетенции, то здесь уже включатся в работу и Опора России, и Торгово-промышленная палата, другие общественные организации и институты развития. Я и все мои коллеги, руководители комитетов Деловой России, обязательно включимся в этот проект. Что же касается Центров оценки и развития компетенций, то есть целый ряд навыков, которые необходимо развивать у современных студентов, и именно центры компетенции могут решить эту задачу коротким и наименее затратным способом. И это очень здорово, что теперь мы можем это делать на базе СГЭУ, поскольку раньше подготовка кадров шла через Москву, и сейчас, когда есть возможность делать это прямо на месте, мы будем всячески поддерживать эту идею», - отметил Дмитрий Хилов.