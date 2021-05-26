SKODA в 29-й раз станет спонсором чемпионата мира по хоккей

Поклонники хоккея смогут купить модель Skoda в версии Hockey Edition

Хоккей – самый главный вид спорта для марки ŠKODA. Как и в России, в Чехии хоккей очень любят. И не будет преувеличением сказать, что чешский автопроизводитель вот уже 29 лет является непосредственным участником чемпионата мира. Ведь во время трансляций помимо ледовых баталий мы неизменно видим автомобиль марки ŠKODA, демонстрирующий на стадионе, которые уже прочно ассоциируются с хоккеем. Без чешской машины и эмблемы ŠKODA уже даже как-то сложно себе представить чемпионат мира.

ŠKODA стала официальным партнером чемпионата мира в 1992-м году. Это самое долгое спонсорство в спортивной истории, даже отмеченное в книге рекордов Гиннесса.

Чтобы дополнительно подчеркнуть свою причастность к хоккею, в ŠKODA создали специальную серию своих автомобилей Hockey Edition. Такие комплектации доступны для трех популярных моделей чешского производителя – RAPID, KAROQ и KODIAQ.

В хоккейной версии есть популярный RAPID

В спецсерии предлагается доступный лифтбек RAPID, который отличается оформлением и комплектацией. У него новый мультируль (у которого, кстати, всего две спицы), борткомпьютер с расширенным функционалом,задние датчики парковки, климат-контроль Climatronic, внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением, тонировка задних стекол Sunset, декоративные накладки на пороги и логотип Hockey Edition.

KODIAQ тоже подготовлен для любителей хоккея

Хоккейный вариант внедорожника KODIAQ отличается светодиодными фарами, имеет электропривод крышки багажника, атмосферную светодиодную подсветку салона и деталями оформления. Плюс к тому у него имеется сиденья с комбинированной отделкой тканью и кожей, наружные зеркала с электроприводом, накладки на пороги, логотип Hockey Edition и цвет металлик.

KAROQ тоже получил специальную хоккейную версию

Кроссовер KAROQ в хоккейном исполнении имеет светодиодные фары, систему выбора режимов движения, которая облегчает управление на различных типах покрытия, информационно-развлекательную систему в салоне. Также у него светодиодные LED-фары, голосовое управление медиасистемой, индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров, накладки на пороги и логотип Hockey Edition.

Поклонники марки ŠKODA, приобретая новый автомобиль, могут подчеркнуть свою увлеченность хоккеем, или же просто получить оригинальную, улучшенную версию выбранной модели. Вполне возможно, что кто-то, приобретая именно хоккейную версию, после этого приобщиться к этому зрелищному и динамичному спорту, может быть даже станет преданным болельщиком хоккея. И заметит, что между чешской маркой и этим красивым и бескомпромиссным спортом есть много общего. Стремление к победе, динамика, командная работа, сила духа, достижение блестящего результата, любовь к спорту – все это характерно как для хоккея, так и для чешского производителя.

Специальная версия HockeyEdition – уже в салонах ŠKODA.

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