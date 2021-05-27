Заболевших меньше, а смертей все больше: что творит коронавирус в Самарской области

Главные новости о коронавирусе в регионе на 27 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области не отступает. Ежедневно фиксируются новые случаи заражения, а смертельная статистика набирает обороты. Несколько недель подряд каждый день в регионе от коронавируса погибают по 15 местных жителей. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 27 мая 2021 года.

За минувшие сутки в Самарской области было зафиксировано 74 новых случаев заражения опасным вирусом. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 64 376 человек

По данным оперативного штаба, большинство суточных заболевших вновь нашли в областной столице – 22 человека. В Тольятти за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 14 местных жителей, в Сызрани – 11 зараженных.

Из числа новых инфицированных, 68 человек были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений болезни.

Несколько недель ежедневно фиксируется по 15 летальных случаев. По данным на 26 мая, за сутки скончались семь мужчин в возрасте от 46 до 90 лет и восемь женщин от 48 до 91 года. Все пациенты имени при жизни сопутствующие заболевания. За весь период пандемии в Самарской области зафиксировано 1 872 летальных случаев, среди зараженных коронавирусом.

Власти регионе не спешат снимать действующие ограничения. Так была продлена обязательная самоизоляция для пожилых людей старше 65 лет, а также детям и подросткам запрещено посещать ТЦ без сопровождения взрослых.