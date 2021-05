«Тебе позвонит Манижа»: как самарский музыкант попал на Евровидение-2021 в команде от России

Марку понравилось общение с Манижей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

22 мая 2021 года в Роттердаме прошел финал Евровидения. Российская певица Манижа заняла 9 место, получив 204 балла и снискав большую популярность у европейского зрителя. В команде Манижи резервным бэк-вокалистом поехал и наш земляк, самарский музыкант 24-летний Марк Антипов, известный под псевдонимом «Капитан Коркин».

Марк еще с подросткового возраста пел и играл в группе The Blackbirds, исполняя песни легендарной ливерпульской четверки The Beatles. В 2014 году он решил создать сольный проект и назвал его «Капитан Коркин». В пандемийном 2020 году Марк принял участие в импровизированном конкурсе «Карантиновидение», которое на своем канала в YouTube устраивали Little Big. Тогда песню «Никакого секса» по достоинству оценили популярные исполнители — Илья Прусикин, Эльдар Джарахов, Моргенштерн и Полина Гагарина. А уже в 2021 году 24-летний Марк Антипов был приглашен в команду Манижи и поехал в Нидерланды представлять нашу страну перед всем миром. Журналисты «КП-Самара» пообщались с Марком и узнали, как у него это получилось.

Как так вышло, что ты стал участником команды Манижи?

— Я работал в отеле Метрополь на вечеринке, посвященной 60-летию полета Гагарина в космос. Мы играли с ребятами советские песни, переделанные в synthwave обработку. В составе был Саша Кудинов, бэк-вокалист Манижи, и Эрик Халматов, известный в Москве вокалист. Я был на клавишах и даже не пел. А через несколько дней Эрик звонит мне и спрашивает, есть ли у меня загранник. Я отвечаю, что есть. После этого он говорит, что сейчас тебе позвонит Манижа, и ты поедешь на Евровидение. Я был в полном шоке. Как я понял, он послушал мой альбом «Капитан Коркин — Никакого секса» и ему он понравился. В итоге на следующий день я пришел на прослушивание и после этого меня взяли в команду резервным бэк-вокалистом.

Что такое резервный бэк-вокалист?

— Это значит, что в случае если основному станет плохо — я выйду на сцену. Накануне Евровидения у основного бэк-вокалиста Артемия обострился сахарный диабет, для всех это было потрясением. И я вошел в делегацию, чтобы «прикрыть спину» на выступлении, если это понадобится. Мы с Манижей после прослушивания уже выступали с «Russian Woman» в Казани, поэтому я был полностью готов. Сама Манижа говорит, что не делит команду на вокалистов, бэк-вокалистов и резервных бэк-вокалистов — для нее все члены команды важны и все на первом месте. Так что я чувствовал себя совершенно комфортно.

Как ты относишься к хейту в адрес Манижи от наших соотечественников?

— К хейту отношусь позитивно. Я считаю, что если тебя хейтят — значит о тебе думают. А это хорошо для артиста, потому что ты вызываешь эмоции. И большинство тебя обязательно потом полюбят, потому что от ненависти до любви один шаг.

Каково это быть внутри такого масштабного события, как Евровидение?

— Ощущения просто невероятные! Огромное количество стран в одном месте, со всеми можно общаться, чувствуется любовь! Это самое лучшее, что дарит Евровидение, когда все объединяются. Оказаться внутри такого события — огромное счастье. Организация была сделана на самом высшем уровне — тем более, что это первое Евровидение после локдауна из-за COVID-19. Мы делали тесты на коронавирус каждые 48 часов, всегда ходили в масках, но не взирая ни на что все прошло просто прекрасно! Уезжая было ощущение, что ты будто в детстве уехал из самого интересного лагеря, немного грустно. Все песни уже стали родными, мы столько времени проводили не только с делегацией из России, но и с артистами и делегациями других стран. У нас было одно большое пространство, где мы между репетициями играли в пинг-понг с победителями Евровидения итальянцами, мило общались с латвийцами, Азербайджаном, постоянно слушали, как распевается Мальта и Израиль — и так можно писать про каждую страну. Я уже очень скучаю по всей этой неповторимой атмосфере.

Как ты решил переехать в Москву?

— Решение пришло в конце января, сразу как начался 2021 год. Я понял, что только из Москвы можно делать по-настоящему большие дела. Там центр всех музыкальных тусовок, и я не захотел больше ждать приглашения и поехал сам. И ни разу об этом не пожалел — мне очень нравится этот город, нравится как он меня организует и какие челленджи он мне преподносит. Но я точно так же люблю и Самару. Самара добрый город, это мой дом. И в музыкальном плане он имеет все шансы стать культовым, так как много музыкантов, которых я знаю лично, уже добиваются хороших результатов. Это и Шарлот, с которым мы вместе начинали, и MC Сенечка, Бабба, группа Subway Porno, t.gosha и многие другие. Музыкой можно заниматься где угодно — кому как комфортнее.

Что бы ты мог посоветовать начинающим музыкантам, которые, глядя на тебя, тоже захотят покорить Евровидение?

— Я мог бы процитировать Ольгу Бузову: «Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!» Наставление у меня только одно: не бойтесь рисковать, жизнь любит смелых!

