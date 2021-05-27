В Самаре застройщик срубил сотню лип и собирается строить высотку под окнами 101-летнего ветерана

Вместо зеленой аллеи прямо под окнами жилых домов - забор с колючей проволокой Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре жители целого микрорайона в районе ул. Победы, ул. Гагарина и 1-го Безымянного переулка выступили категорически против строительства 23-этажной высотки во дворе жилого квартала. В их числе – 101-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Александр Ильич Хохлов.

Несмотря на все протесты жителей, застройщик уже вырубил посаженную ветеранами липовую аллею, огородил площадку забором с колючей проволокой и под покровом ночи сделал врезку в местные коммунальные сети. Власти уверяют, что все законно, однако разрешения на строительство у компании до сих пор нет.

27 мая жителей 1-го Безымянного переулка пригласили на встречу с уполномоченным по правам человека Ольгой Гальцовой, главой Самары Еленой Лапушкиной, председателем городской Думы Алексеем Дегтевым, депутатами Самарской губернской думы Петром Карайманом и Михаилом Матвеевым и представителями компании-застройщика. Однако в назначенное время к собравшимся людям приехали только депутаты областного парламента. Остальные участники встречу отменили. Тем не менее, жители не намерены сдаваться, и надеются, что власти их все же услышат.

Участок в обмен на помощь дольщикам

История с точечной застройкой в 1-м Безымянном переулке Самары длится уже не первый год. Когда-то в глубине двора располагался Дом Малютки, места на обширной территории хватало и для спортивных и детских площадок, и для целой липовой аллеи, высаженной много лет назад живущими в домах ветеранами Великой Отечественной войны. Однако в 2000-х годах Дом Малютки закрыли, а потом и вовсе снесли.

От детской площадки осталась лишь небольшая часть Фото: Ольга НОВИКОВА

- Участок земли приобрело ООО «Стан-1», компания собиралась построить здесь культурно-досуговый центр, но затем передумала и решила возвести многоэтажку, - рассказал журналисту «КП-Самара» зампредседателя комитета по строительству Самарской губернской думы Петр Карайман. – Однако разрешения на строительство компании получить не удалось, и она продала участок «Поволжской строительной корпорации» («ПОСКО»).

Впоследствии принадлежащий «ПОСКО» земельный участок был расширен за счет соседних. Компания получила их в аренду без торгов в качестве компенсации за достройку дома для 104-х обманутых дольщиков на ул.Владимирской/пр.Карла Маркса. В Первом Безымянном переулке компания намеревается возвести 23-этажную высотку. Однако оказалось, что землю застройщику «прирезали» за счет двора существующего микрорайона с детскими площадками, спортивным полем и зеленым сквериком. Местные жители остались практически без придомовой территории. И началась настоящая война.

На встречу с жителями пришли только депутаты Фото: Ольга НОВИКОВА

«Нам оставили всего четыре дерева»

Пока ее ход складывается не в пользу людей. Первой в списке пострадавших оказалась местная аллея. Сначала люди в спецовках вырубили 84 дерева, потом еще – всего 107 лип и тополей, посаженных ветеранами. Жителям предъявили порубочный билет, выданный ССК – оказалось, что деревья много лет спокойно росли в охранной зоне электрокабелей. Интересно, что несмотря на теоретическую близость проводов, выкорчевывали пни экскаватором. После жалоб жителей прокуратура нашла нарушения в процессе вырубки и даже вынесла предписание, обязывающее компанию посадить взамен погубленных деревьев новые. Но когда это будет сделано – неизвестно.

После этого территорию будущей стройплощадки огородили высоким металлическим забором с колючей проволокой. Жильцы в мгновение ока лишились львиной доли двора. Люди не сидели сложа руки - полетели многочисленные обращения в администрацию города, области, прокуратуру, в суд, даже в приемную Президента РФ.

Жителям предложили самим нарисовать, какой они видят территорию. А потом отклонили предложения Фото: Ольга НОВИКОВА

- Поначалу нам казалось, что нас услышали, - рассказывает журналисту «КП-Самара» жительница дома №4 по 1-му Безымянному переулку Наталья Филимонова. – Руководитель департамента градостроительства сказал нам – мол, нарисуйте план территории, как вы его видите, а мы учтем ваши пожелания. Мы нарисовали его. Но в департаменте ответили, что наши пожелания не приняли, так как они противоречат интересам застройщика. Сам застройщик тоже рисовал нам варианты планировки территории с большой зеленой зоной. Однако в администрацию на утверждение ушли документы, где все свободное пространство занимает парковка. Нам оставили всего четыре дерева и небольшой кусочек детской площадки. И то только до тех пор, пока не начались строительные работы – застройщик прямо заявил нам, что когда дойдет до благоустройства территории для нового дома, нашу детскую площадку снесут. Мы пытались оформить придомовые территории в собственность жильцов, как сегодня делают по всему городу, но нам и в этом отказали.

Подавляющая часть жителей окрестных домов против точечной застройки Фото: Ольга НОВИКОВА

«Врезку в канализацию делали ночью»

Разрешение на строительство дома на данном участке ПОСКО до сих пор не выдано. Однако компания уже получила техусловия от коммунальщиков и провела на площадку все инженерные сети.

- Врезку в канализацию и водопровод делали ночью, чтобы жильцы ничего не заметили, - рассказывает Наталья Филимонова. – Но в результате сработали так плохо, что у нас теперь постоянно происходят порывы, вода течет в наши подвалы. А напор воды стал таким слабым, что на пятые этажи она зачастую вообще не доходит. Что же будет, если здесь построят высотку на две тысячи человек? Я уже не говорю про опасность проведения самих строительных работ. Например, мой дом, в котором живет и ветеран Александр Ильич Хохлов, 1961 года постройки и стоит не на фундаменте, а на блоках. Он полностью кирпичный, и при любом воздействии, при любом перемещении грунта он «поплывет» и просто лопнет.

Жители собрали почти пять сотен подписей против строительства высотки Фото: Ольга НОВИКОВА

На руках у жителей – целая кипа ответов от самых разных чиновников и ведомств. Судя по этим документам, никаких нарушений в ситуации власти не видят.

- Постановлением администрации Самары от 4 июня 2019 года ООО «ПОСКО» предоставлены разрешения на использование под многоэтажную жилую застройку и количество парковочных мест в размере 0,3 шт. на 1 квартиру, - говорится в ответе департамента градостроительства. Чиновники также пояснили, что с застройщиком заключены договора аренды на земельные участки в рамках реализации проекта по удовлетворению прав обманутых дольщиков.

- В связи с возникшей социальной напряженностью было проведено заседание согласительной комиссии с участием инициативной группы жителей домов №№3, 7 по ул.Победы и домов №№ 124, 126, 128 по ул.Гагарина, - отмечают в департаменте градостроительства. - В результате принято решение, что строительство жилого дома может быть согласовано при условии организации благоустройства прилегающей территории застройщиком.

У жителей на руках внушительная переписка с самыми разными чиновниками и ведомствами Фото: Ольга НОВИКОВА

«Постройте нам детский садик»

Сейчас жители собрали более четырех с половиной сотен подписей против строительства высотки. Вместо многоэтажки они просят у властей построить на этом месте детский садик – в Советском районе их не хватает.

- Ближайший к нам детский сад находится на ул.Дыбенко, это довольно далеко. Но остальные еще дальше, родителям приходится каждый день возить детей в сады на автобусе или машине, - говорит Наталья Филимонова.

23 марта инициативная группа жителей встречалась с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он поручил городским властям провести повторные публичные слушания и поквартирный опрос жильцов окрестных домов, чтобы власти могли учесть мнение людей. Однако этого до сих пор не произошло.

- Мы будем добиваться встречи жителей с уполномоченной по правам человека Ольгой Гальцовой, главой города Еленой Лапушкиной и другими ответственными лицами, - заявил депутат Михаил Матвеев. – Мнение людей должно быть услышано.

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