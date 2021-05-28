Бегом от рутины: почему сотрудникам Тольяттиазота некогда скучать

Александр Гранкин пробежал 42 км вдоль пролива Босфор. Фото Тольяттиазот.

В последнее воскресенье весны, 30 мая, наша страна отмечает День химика. Для многих жителей Самарской губернии этот праздник профессиональный, а уж сотрудники «Тольяттиазота» на полных правах отмечают его всем коллективом. Ведь именно они заработали промышленному химическому гиганту славу крупнейшего производителя аммиака, входящего в десятку мировых лидеров и в тройку российских. Как им это удалось? Закономерно: тольяттинские химики стремятся быть первыми не только в труде, но и в общественной жизни, и в спорте. Не случайно в активе сотрудников, представляемых в День химика к наградам, помимо высоких производственных показателей неизменно присутствуют и другие достижения. Казалось бы, как связано выполнение плана с победой в теннисном турнире? А связь прямая: стремление побеждать - это часть характера, которая влияет на все сферы жизни человека. В том числе, и на работу.

ПО ТУРЕЦКОМУ БЕРЕГУ - С ВЕТЕРКОМ

Знакомьтесь: электромонтер цеха № 15 Александр Гранкин. На заводе его знают не только как человека, держащего руку «на пульсе» бесперебойного энергоснаб жения предприятия, но и увлеченного бегом спортсмена. Настолько, что однажды за четыре часа пробежал 42 километра вдоль пролива Босфор! «Стамбульский марафон» - международное соревнование по бегу на шоссе, которое ежегодно с 1979-го проходит в Турции в одно из воскресений ноября. В 2019 году в нем участвовали почти 25 тысяч человек со всего мира, и среди них - сотрудник «Тольяттиазота». Марафонами Александр Гранкин всерьез увлекся всего за пару лет до события, хотя бегать на длинные дистанции пробовал еще в школе.

Александр тренируется минимум три раза в неделю по часу: бегает в основном в лесу или вдоль набережной, преодолевая расстояние в восемь-десять километров. В беге на длинные дистанции важны регулярные тренировки, если периодичности нет, то и результат будет нулевым. Дистанция «Стамбульского марафона» в 42 километра тольяттинского химика не испугала: два года занятий в школе бега с профессиональным тренером придавали уверенности в себе.

- Это была моя первая поездка за границу и сразу - на такое событие. Только представьте: 25 тысяч человек преодолевают расстояние вдоль пролива Босфор по огромному мосту из Азии в Европу! Зрелище, конечно, масштабное, а быть его участником - невероятный адреналин.

Бег с препятствиями Гранкина тоже не пугает, а даже нравится больше обычного. Александр принимал участие в массовом забеге «Стальной характер» в Тольятти, где преодолел пять километров и 20 сложных препятствий. Останавливаться на достигнутом не собирается, несмотря на то, что значки и медали участника различных забегов уже в совокупности весят несколько килограммов.

- Хочу однажды пробежать марафон во Франции, Италии или Германии, - признается спортсмен. - Однажды начав бегать, уже не остановишься - тяга как у алкоголиков к спиртному, но со знаком «плюс». Всем советую: главное, правильно начать и втянуться!

КРУГОСВЕТКА И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Еще одна яркая личность - ведущий специалист по планированию технического обслуживания и ремонта Олег Кабанов - боцман «Жигулевской кругосветки». Последняя прошла несколько дней назад, так что сейчас Олег «заряжен» энергией для трудовых подвигов на полную катушку. Яхтинг и велоспорт, сноубординг и шахматы - все эти увлечения, которых хватило бы на четверых, - его хобби. В школе будущий тоазовец занимался картингом, вольной и классической борьбой, в институте играл в баскетбол и волейбол, ходил в «качалку». На пятом курсе вуза в его жизнь ворвалась «Жигулевская кругосветка», позже - горные лыжи.

Олег Кабанов — боцман «Жигулевской кругосветки». Фото "Тольяттиазот".

- Когда с друзьями стал ходить под парусом на яле, понял, что главное для меня - чувствовать ветер и воду. Стихию, - вспоминает Олег Кабанов.

Олег не раз попадал в опасные ситуации - переворачивался на яле и тонул, однажды спасал другое затонувшее судно. Он любит поездки на велосипеде, но, когда ездил в горах между Ширяево и Подгорами, попал в ДТП - сломал руку и получил сотрясение мозга. После протезирования сустава пришлось, по настоянию жены, бросить велосипед, кайт и контактные виды спорта - с протезом нельзя. Но от речных походов отказываться не собирается. С 2009 года Олег ходит на ялах в большие путешествия - от Переволок до Хвалынска, от Казани, Набережных Челнов и Новочебоксарска до Тольятти. Сейчас Олег Кабанов является главным боцманом «Жигулевской кругосветки» и организует соревнования для горожан.

С ПАРАШЮТОМ И ПОД ПАРУСОМ

Прекрасная часть коллектива ТОАЗа не отстает от сильной. Одна из активных участниц общественной и спортивной жизни предприятия - ведущий инженер-технолог службы ПДС Арина Новикова. Ее набор интересов не менее широк - теннис, кругосветки, велопробеги и другие подвижные мероприятия, позволяющие «прокачать» характер, возможности организма и просто получить удовольствие от общения с единомышленниками.

Арина Новикова — теннисистка, парашютистка и красавица. Фото "Тольяттиазот".

- Спортом стала заниматься, когда вступила в совет молодежи ТОАЗа, - рассказала Арина Новикова. - Появились новые увлечения, возможности, приглашения на различные мероприятия. Да и после учебы времени на спорт появилось больше. Единомышленников на заводе много, много молодых и перспективных ребят. Лично мне всегда хочется попробовать что-то новое, испытать себя, проверить свои силы, ну и, конечно же, найти новых друзей!

Совсем недавно Арина с коллегами принесла «бронзу» спартакиады трудовых коллективов в копилку заводских достижений - команда химиков вошла в тройку сильнейших теннисистов среди сотрудников крупных промышленных предприятий. Сотрудницу ТОАЗа можно встретить не только у теннисного стола с ракеткой, но и среди волжских волн под парусом. Причем, не в неспешной речной прогулке, а в жесткой гонке! В июле 2018-го, например, Арина Новикова в составе женской команды на яле выиграла соревнования по спортивному туризму «Скоростная Жигулевская кругосветка». Гонка по маршруту Тольятти - Самара - Переволоки - Молодецкий курган не для слабонервных и изнеженных. Только представьте, каково это - плыть почти 18 часов до финиша без привала или отдыха? Кто-то отходил бы от такого экстрима полгода, но только не Арина. Уже спустя два месяца девушка прыгнула с парашютом с 900-метровой высоты. И это был уже второй прыжок!

Ко Дню химика Арина Новикова и Олег Кабанов в числе других выдающихся коллег получат благодарственные письма ПАО «ТОАЗ». Такие люди заводу нужны! - Гордость нашего предприятия - это наши сотрудники, - говорит заместитель генерального директора - директор по управлению персоналом АО Корпорация «Тольяттиазот» Сергей Гулькин. - Тоазовцы - активные, творческие и энергичные люди. Мы рады их успехам и считаем, что если увлечение приносит позитивные эмоции, удовлетворение и не вредит здоровью, то это прекрасный вариант досуга и развития себя в еще одной сфере. Желаем коллегам удачи и побед, а также поздравляем с Днем химика!