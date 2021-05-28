Ветер в паруса: в Тольятти пройдет финал Кубка России по парусному спорту

Поддержка детского спорта в числе приоритетов ПАО «КуйбышевАзот». Фото их архива ВФПС

В ближайшие дни в Тольятти стартует финал Кубка России по парусному спорту. Старт первой гонки запланирован на полдень 30 мая после торжественной церемонии открытия Кубка в яхт-клубе «Дружба». 180 яхтсменов проведут гонки в олимпийских классах яхт 49й, 49й FX, 470 – смешанный, Накра 17, Лазер, Лазер-радиал, кайтбординг - смешанная пара и парусная доска QFoil.

Соревнования пройдут при поддержке генерального спонсора Всероссийской федерации парусного спорта - Олимпийского комитета России, компаний «Газпром» и «КуйбышевАзот», а также Объединенной Судостроительной Корпорации и «Внештрейдсервис».

Общее руководство проведением Кубка осуществляется Всероссийской федерацией парусного спорта и Самарской областной федерацией парусного спорта.

Тольяттинцы будут болеть за спортсменов яхт-клуба «Дружба», который воспитал немало яхтсменов самого высокого уровня. Клуб имеет большую историю (образован в 1969 году) и хорошую поддержку. На протяжении десятилетий парусный спорт в городе помогает развивать ПАО «КуйбышевАзот».Предприятие вкладывает серьезные средства в «Дружбу», при которой работает детско-юношеская школа. Благодаря финансовому участию химиков ребята могут заниматься бесплатно.

- У нас есть все для того, чтобы демонстрировать достойные результаты – сильная команда тренеров и спортсменов, хорошая материально-техническая база, - рассказал капитан-наставник Яхт-клуба «Дружба» Алексей Козлов. – Наши ребята будут принимать участие в соревнованиях практически во всех классах яхт. Шансы на победу хорошие, но наша цель – не столько прийти первыми, сколько показать свои лучшие качества для сборной страны.

По итогам финала Кубка состоится отбор в молодежную сборную команду России по парусному спорту для предстоящей Спартакиады, Первенства Мира и Европы 2021 года.