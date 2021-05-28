Где в Самаре помогут решить вопросы женского здоровья и проконсультируют всю семью

Фундамент красоты - здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работа, домашние дела, забота о семье, путешествия и приключения. У современных женщин насколько активный ритм жизни, что порой совсем не остается времени, чтобы заняться самым важным – своим здоровьем.

При этом каждая женщина хочется испытывать состояние легкости, видеть в зеркальном отражении блеск в глазах, чувствовать себя бодрой и полной сил. Как отмечают специалисты, на женском здоровье сильно отражаются стрессы, недосыпы и прочие внешние факторы. Чтобы чувствовать себя легко и уверенно, важен не только маникюр, педикюр, массаж, эпиляция. Да, все эти процедуры плотно вошли в жизнь современной женщины, но фундамент, на котором это всё успешно строится,- женское здоровье.

Женский организм – можно сравнить с оркестром, только слаженная работа каждого инструмента может подарить ощущение радости и счастья, здоровья и внутренней гармонии.

Помочь настроить свое тело на позитивный лад, решить проблемы со здоровьем могут помочь специалисты клиник «Мать и дитя-ИДК». С 1992 года здесь функционирует Женский центр, где абсолютно любая женщина может получить экспертное мнение специалистов по вопросам женского здоровья:

- Ежегодный профилактический осмотр;

- Лечение гинекологических заболеваний;

- Ведение беременности;

- Хирургическое лечение. Удобный график работы клиник - без выходных, современное диагностическое оборудование, опытные специалисты, высокий уровень комфорта и сервиса – все это сделает посещение врача приятным. Кроме того, специалисты клиник «Мать и дитя-ИДК» помогут позаботиться о здоровье всей семьи. Ведь помимо Женского центра в состав спектра услуг клиник «Мать и дитя-ИДК» входят:

- Поликлиника для детей и взрослых; - Диагностика и лаборатория; - Хирургический блок (онкология, хирургия, травматология и ортопедия, ЛОР-операции, сердечно-сосудистая хирургия, урология, оперативная гинекология, пластическая хирургия); - Экспертный центр ведения беременности и роддом; - Центр лечения бесплодия (ЭКО); - Детский стационар; - Эндоскопия.

Конкретно

Адреса клиник:

ул. Энтузиастов 29, Амбулаторная Клиника «Мать и дитя-ИДК»;

Волжское шоссе 70, Клинический госпиталь ИДК;

Тольятти, ул. Ворошилова 73;

Новокуйбышевск, ул. Репина 11.

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