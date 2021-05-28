Клиники «Мать и дитя-ИДК»: экспертная помощь, в том числе по системе ОМС

Клинический Госпиталь ИДК
Клиники «Мать и дитя-ИДК» входят в федеральную сеть группы компаний «Мать и дитя», представленную в 27 городах России шестью ультрасовременными госпиталями и 36 клиниками, которые по праву занимают лидирующие позиции на рынке частных медицинских услуг. Клиники семейного здоровья «Мать и дитя-ИДК»− это европейский уровень оказания медицинской помощи и комфорта пребывания в стенах медицинского учреждения, высокие технологии, компетентные специалисты, полный спектр амбулаторных и стационарных услуг для взрослых и детей. Направления оказания медицинской помощи:
- Взрослая и детская поликлиника;
- Экспертный центр ведения беременности и роддом;
- Центр вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО);
- Хирургический блок (гинекология, онкология, урология, травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, общая хирургия, пластическая хирургия, ЛОР-операции);
- Диагностическая центр: Лаборатория, УЗИ, МРТ, КТ, рентген, маммография, гастроскопия, колоноскопия, ларингоскопия, функциональная диагностика.
- Детский стационар
- Центр иммунопрофилактики. Здесь оказывают как платные медицинские услуги, так и услуги в системе добровольного и обязательного медицинского страхования, в том числе по высокотехнологичной медицинской помощи.
Конкретно «Мать и дитя-ИДК»
Адреса в Самаре:
ул. Энтузиастов 29, амбулаторная клиника «Мать и дитя-ИДК»
Волжское шоссе 70, клинический госпиталь ИДК
Тольятти:
ул. Ворошилова 73
Новокуйбышевск:
ул. Репина 11
@mcidk
Телефон: 8 846 379 06 09
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