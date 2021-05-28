Самарские врачи рассказали, какие исследования лучше пройти при подозрении на парагрипп

Не стоит заниматься самолечением Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Парагрипп – острое респираторное вирусное заболевание, характеризующееся умеренно выраженной общей интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей, преимущественно гортани. Как оперативно определить этот недуг и справиться с ним, рассказали специалисты Клинического госпиталя ИДК.

Как передается

- Способ передачи инфекции – тесный контакт с зараженным данным вирусом человеком. Заболевание передается воздушно-капельным путем во время чихания и кашля, - отмечают врачи. - Парагрипп возникает и протекает из-за пониженного иммунитета ребенка.

Специалисты выделяют несколько факторов, которые приводят к снижению иммунного ответа: - наличие у ребенка витаминного дефицита (гиповитаминоза); - переохлаждение; - гипотрофия; - приобретенные и врожденные иммунодефицитные состояния; - эндокринологическая патология (сахарный диабет и др.).

- Симптомы инфекции появляются спустя 2-7 дней. Они схожи с симптомами остальных острых респираторных вирусных инфекций. Кашель является наиболее явным признаком данного заболевания - он сухой, грубый, надсадный, который часто также называют «лающим». Иногда на фоне кашля может отмечаться боль за грудиной. Для парагриппа также характерно развитие ларингита - воспаления слизистой оболочки гортани, - отмечают специалисты Клинического госпиталя ИДК.

Как отмечают врачи, при парагриппе также могут начаться проблемы с голосом, он становится осиплым, меняется его тембр. Появляется першение, боль в горле. Также среди частных симптомов специалисты называют заложенность носа.

- Заложенность носа часто сопровождается обильными слизистыми выделениями. Наличие гнойных выделений говорит о присоединении вторичной бактериальной инфекции, - добавляют врачи. - К сожалению, у детей заболевание протекает тяжелее, чем у взрослых.

Диагностика

При подозрении на парагрипп врачи Клинического госпиталя ИДК рекомендует пройти следующие обследования:

- общий анализ крови; - биохимический анализ крови; - общий анализ мочи; - метод ПЦР диагностики; - иммуноферментный анализ; - рентгенография придаточных пазух носа.

Как победить

- Легкие и среднетяжелые формы заболевания при отсутствии осложнений лечатся в амбулаторных условиях. Госпитализация в инфекционный стационар проводится по клиническим и эпидемиологическим показаниям, - отметили в Клиническом госпитале ИДК.

Конкретно

Адреса:

Клинический госпиталь ИДК г. Самара, Волжское шоссе, 70 (около стадиона «Самара Арена»)

Клиники «Мать и дитя-ИДК»

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