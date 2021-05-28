Прощения у его семьи так и не попросили: как 11 лет назад в Самаре экс-депутат стал жертвой конной милиции

Георгий Кутузов был известным в городе человеком

Сам спровоцировал лошадь?

11 лет назад в Самаре произошла страшная трагедия. 22 мая 2010 года в больнице умер экс-депутат и программист, 48-летний Георгий Кутузов. Мужчина угодил в медучреждение в марте — после встречи с конным патрулем. Кавалеристка Лидия Котова пристегнула подвыпившего гражданина к лошади по кличке Зомби, а та внезапно рванула и более 100 метров тащила беспомощного человека за собой. Травмы оказались жуткими. Врачи помочь не смогли. Журналисты «Комсомолки» пообщались с участниками той истории и узнали, чем она закончилась.

Происшествие прогремело на всю страну. Все обсуждали жуткие издевательства над самарцем, в ноябре 2010 года на первом канале вышел выпуск передачи «Пусть говорят», посвященный этому ЧП. Журналисты «КП-Самара» пристально следили за ходом событий и написала большое количество материалов о ходе разбирательства.

Все случилось 11 марта 2010 года. По версии правоохранителей, Кутузов в нетрезвом состоянии громко ругался с парнем и девушкой. Котова и ее коллега Татьяна Терехина на лошадях подошли к нему, представились и попросили прекратить шум. В ответ он начал оскорблять одну из них. Девушки-милиционеры предложили Георгию проехать в ближайшее отделение милиции, а он отказался. По их словам, они надели на дебошира наручники, но к седлу его не пристегивали.

Лидия Котова после случившегося не работала в милиции

— Мужчина опять начал громко ругаться и попытался скрыться, напугав лошадь. Та встрепенулась, поскользнулась и упала, сбив с ног и сотрудницу милиции. Когда лошадь поднималась, Кутузов каким-то образом зацепился одеждой за оснащение седла, испуганная лошадь побежала и какое-то время протащила его за собой. Сотрудницы милиции догнали лошадь, отцепили мужчину, сняли с него наручники и вызвали скорую помощь, — следует из материалов дела.

Свидетели не согласны с милицией

Свидетели — жители дома №112 по улице Георгия Димитрова, где все и происходило — рассказывали иную версию событий. Местный рабочий Алексей тогда поведал, что видел, как мимо проходил конный патруль, а к одной из лошадей был привязан человек. Чем именно — он не видел, но шел он с поднятой правой рукой слишком близко от лошади. Другой очевидец, куривший на балконе, обратил внимание на то, что узника прикрепили к стремени:

— По виду это была тонко нарезанная кожа. Около десятого подъезда мужчина поскользнулся и оказался между ног лошади. Заметив это, наездница начала слезать с животного, лошадь ушла вправо и резко отскочила, после чего вместе с живым «довеском» помчалась. Когда пострадавшего переносили на носилки скорой помощи — под ним лежало стремя, однако вторая полицейская спешно забрала его.

Расследование длилось несколько лет. В какой-то момент виноватым выставили самого Георгия Кутузова. Потом милиционеры признали, что он ни с кем не ругался, никаких девушек и парня не было, но вел себя агрессивно.

Только спустя два года, в ноябре 2012 года суд все-таки признал Лидию Котову виновной в превышении должностных полномочий и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Вторая кавалеристка Татьяна Терехина избежала уголовной ответственности. За смерть единственного кормильца семье Кутузовых присудили 400 000 рублей. Решение суда его родные расценили как «еще один плевок» в свою сторону.

Тяжелое дело для адвоката

Семью Георгия на суде представлял адвокат Андрей Соколов. Для него дело тоже получилось непростым. 9 лет назад Андрей собирался подавать жалобы в Европейский суд по правам человека. Однако после того, как было принято решение о пусть и не самой большой компенсации, иск в высшую инстанцию решили не подавать.

Трагедию обсуждали на федеральном ТВ

Соколов на безвозмездной основе защищал интересы Кутузовых. Он несколько раз сталкивался с тем, что его пытались отстранить от дела и лишить адвокатского статуса.

— Меня пытались отстранить за активную защиту. Первый раз я не понравился следователю. Мы были с Полиной Андреевной, матерью покойного, следователь очень грубо разговаривал с ней. Я сделал ему несколько замечаний, меня упрекнули в некорректном поведении, и тогдашний руководитель самарского управления следственного комитета написал представление о лишении меня адвокатского статуса, — вспоминает юрист в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Второй случай вызывает у Андрея не меньше возмущений:

— Горсткин из следственного комитета тогда говорил: «Мы не понимаем, в чем опасность пристегивания человека к лошади». Мною было направлено ходатайство, в котором я попросил провести следственный эксперимент, который был позволен в силу закона. И в качестве испытуемого я предложил пристегнуть к стремени лошади этого сотрудника. Также я упомянул, что такое непризнание опасности является следствием коррупционного явления. Тогда он взбеленился, на меня написали четыре представления о лишении статуса, в которых было написано, что почему-то я предлагаю опасные для жизни эксперименты, хотя сами сказали, что ничего опасного в этом не видят.

Статуса Андрея Соколова не лишили. Активно его поддерживали известный юрист Генри Резник и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Все жалобы закончились замечанием в адрес адвоката.

Несколько лет назад Соколов видел мать покойного, Полину Кутузову. Она была в суде с каким-то гражданским процессом. Они обменялись парой слов, но больше женщина к нему не обращалась к нему за услугами. История с сыном ее сильно задела.

Как поделился Соколов, то скандальное дело практически не шевелилось, а следствие всеми способами пыталось выгородить хотя бы одну из сотрудниц — Татьяну Терехину. По слухам, впоследствии она вновь нашла работу в правоохранительных органах. Котова, как судимая, должность в МВД занимать не смогла, но, по сообщению анонимного источника юриста, ее пристроили на хорошее место родственники-банкиры. Ни одна из них так и не попросили прощения у семьи погибшего Георгия Кутузова.

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