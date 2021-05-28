Качество цифровизации медицины в Самарской области повышают новые технологии от Сбера

Аптека нового формата открылась в Самаре

Аптека нового формата открылась в Самаре. Онлайн-аптека из экосистемы Сбера сейчас во многих городах страны налаживает систему хабов, которая позволит ускорить доставку лекарств и обеспечит доступность необходимых медикаментов.

Хаб представляет собой аптеку с торговым залом и помещением для хранения лекарственных препаратов. Продажи осуществляются онлайн - заказать лекарства можно через приложение, на сайте или по телефону.

В Самаре подобный хаб открывается впервые. Сейчас к заказу в СБЕР ЕАПТЕКИ доступно 12 тысяч наименований лекарственных средств с перспективой расширения до 18 000 наименований.

Площадь хаба составляет 630 кв. м, из них 74 кв. м занимает аптека, остальное пространство отведено под хранение товаров. В день в хабе смогут обрабатывать 1000 заказов. В хабе работают фармацевты, комплектовщики и курьеры. Заказы курьеры доставляют на автомобилях.

Лекарства можно получить уже в день заказа

Самара приближается к столице

Самарская область является одним из крупнейших регионов России, поэтому его столица стала одним из первых регионов Поволжья, в котором появился хаб. Торжественное открытие хаба в Самаре прошло в Общественном центре Сбера. Там был оформлен первый заказ. СБЕР ЕАПТЕКА передали Самарскому благотворительному фонду ЕВИТА необходимые лекарственные препараты. Первый заказ торжественно оформили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин.

Глава региона отметил, что Самарская область является одним из передовых регионов Поволжья, внедряя разработки компаний экосистемы Сбера. Это особенно актуально в условиях пандемии, когда люди оказались в условиях острой нехватки необходимых медикаментов. С появлением хаба СБЕР ЕАПТЕКИ такие проблемы, как недостаток лекарств, уйдут в прошлое.

Первый заказ оформлен!

Ольга Голодец рассказала, что Сбер сейчас обладает уникальными компетенциями, и это позволяет применять наработки в других, самых разных сферах, в том числе, в медицине.

«Сбер — ведущая технологическая компания России. Мы постоянно развиваем свои сервисы и предлагаем более чем 100 миллионам частных и примерно трём миллионам активных корпоративных клиентов востребованные услуги. Наши разработки и цифровые технологии используются во многих отраслях, в том числе и здравоохранении», - сказала Голодец.

Сейчас достаточно скачать приложение и просто оформить заказ на лекарства на дом. И в этот же день в пределах Самары необходимые лекарства будут доставлены курьерами. В случае доставки по области ожидание может занять немного больше времени.

Как рассказал генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ Антон Буздалин, стоимость лекарств даже удастся снизить. Используется сервис SberPay, который минует платежные шлюзы, что сказывается на итоговой стоимости. Сервисы СберЗдоровье и других компаний экосистемы, таких как СберЛогистика, позволяют сделать дешевле доставку. Все вместе позволяет сделать лекарства доступнее, а ожидание клиента сократить.

Также Антон Буздалин отметил, что практически все заказы доставляются не в пластиковых пакетах, а в крафтовых - экологии уделяется особое внимание.

В Самарской области СБЕР ЕАПТЕКА будет расширяться. В сентябре планируется открыть хаб в Тольятти, а в дальнейшем они появится и в других городах региона. Как подчеркнул Антон Буздалин, в СБЕР ЕАПТЕКЕ открыты для сотрудничества с любыми аптеками и сетями.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что оценку сервиса теперь дадут сами жители. «СБЕР ЕАПТЕКА – это шаг вперед по доступности лекарств для всех жителей Самарской области. Ожидаем открытия ещё нескольких хабов на территории региона. Запланировано открытие в Тольятти, на правобережье – Сызрань и на других территориях Самарской области. Совершенно точно, для людей это облегчит и ускорит получение необходимых лекарственных препаратов», - сказал глава региона.

Самарская медицина использует наработки Сбера

В Самарской области наработки, созданные с использованием уникального опыта Сбера, активно применяют. Как рассказал Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко, около года назад началась работа с проектом «Бережливая поликлиника». «У Сбера очень серьезная компетенция в части бережливого производства. Разрабатывая наши сервисы, мы их фактически создавали с нуля, чтобы их стоимость и качество было максимально выгодно. Сейчас, благодаря данной технологии, эффективность обслуживания в поликлиниках существенно повышается», - отметил Александр Анащенко.

С прошлого года в регионе применяется система выявления патологии легких с применением искусственного интеллекта (ИИ), что ускоряет постановку диагноза и назначение лечения. Система, разработанная СберМедИИ и Лабораторией искусственного интеллекта Сбера подключена в Тольяттинской городской клинической больнице № 5 и клиниках Самарского государственного медицинского университета.

В клиниках также применяются технологии Voice2Med от Группы компаний ЦРТ — продукта на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Это позволяет врачам на 22% быстрее заполнять все необходимые документы, оставляя больше времени на работу с пациентами.

«Для нас важно, что Сбербанк стал одним из ключевых индустриальных партнеров университета. В клиниках университета сейчас проходит апробацию продукт Voice2Med - голосовое заполнение медицинских протоколов, разработанный Группой компаний ЦРТ. Проводится совместное тестирование идей новых продуктов с искусственным интеллектом. Запущен пилотный проект по удаленному мониторингу состояния пациентов с хроническими заболеваниями. Совместными усилиями мы сможем развивать цифровые сервисы для практического здравоохранения и медицинского образования», - рассказал ректор СамГМУ Александр Колсанов.