Самарец годами избивал жертву ДТП, но под суд попал, только когда обезобразил сиделку

Мужчина пытался обжаловать приговор, но в итоге ему ужесточили наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшная авария полностью изменила жизнь Виктора (имена героев изменены. Прим.автора). Мужчина, который ранее был полон сил, оказался не только обездвижен, но и зависим от других. Родственники в беде не бросили: к Виктору переселился брат Сергей, тоже с инвалидностью, но другого плана - Сергей не разговаривал.

«Встретились два одиночества», - шутил поначалу Виктор. Но вскоре ему стало не до смеха: оказалось, что Сергей бывает весьма агрессивным, и зависит это от количества выпитого. Все начиналось с малого: грубость, неосторожное обращение с лежачим инвалидом. Потом Виктору стало понятно, что Сергей испытывает своеобразное удовольствие, причиняя ему боль.

Он несколько раз снимал синяки, просил помощи у знакомых, но те лишь отмахивались: мол, не выдумывай, он не специально.

Соцслужбы назначили Виктору сиделку Варю. Девушка приносила продукты, интересовалась здоровьем, помогала с лекарствами. Конечно, она замечала синяки, но Виктору было стыдно и как-то неловко пожаловаться на брата.

Как оказалось, зря. Однажды Варя пришла, когда Сергей был пьян. На него словно затмение нашло, и вот он руку поднял уже не на Виктора, а на сиделку. Избил ее так, что на лице остался шрам, который обезобразил девушку.

Тут уже «замять» ничего не получилось, Сергея отдали под суд. На заседаниях он утверждал:

- Виноват, да, но девушку я ударил лишь раз!

Эксперты, однако, это заявление опровергли: перелом носовых костей и рваная рана на губе от одного удара не могли появиться.

В итоге Сергея признали виновным в истязании брата и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сиделки, которое повлекло обезображивание лица, за что приговорили его к пяти годам колонии строгого режима.

Этот приговор он пытался обжаловать в областном суде, но сделал только хуже: наказание ему ужесточили. Теперь он проведет в местах лишения свободы 5 лет и 2 месяца.