Новые рекордсмены по числу заболевших: Сызрань и Борский район бьют рекорды

Что случилось в Сызрани с ковидом, пока не известно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала пандемии проведено уже более 2,5 млн анализов на COVID-19, за сутки – 8449.

Число заболевших коронавирусом в Самарской области с весны прошлого года достигло уже 64 617 человек, при этом 81 заболевший был выявлен за последние сутки.

Обычно в числе «рекордсменов» входят Самара и Тольятти, но сейчас ситуация изменилась. На первом месте по числу заболевших – Самара, там за сутки зарегистрировано 24 новых пациентов, на втором месте – Сызрань (10 человек), на третьем – Тольятти и Борский район (по 6 заболевших). С чем это связано, оперативный штаб региона пока не комментирует.

Большинство выявленных за сутки ковидных больных ранее обращались к врачам с признаками ОРВИ, лишь семь человек казались здоровыми, у них COVID-19 нашли при профосмотре.

С начала пандемии в Самарской области погибли уже 1 917 человек, 15 из них – за последние сутки. В числе заболевших – женщины и мужчины с сопутствующими инфекционными заболеваниями, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и онкологией. Самой возрастной погибшей пациентке был 91 год, самому молодому – 44 году.

Уже 19 дней в Самарской области сообщают о 15 пациентах, которые погибли от COVID-19 и сопутствующих заболеваний. С чем связана такая стабильность, не ясно.