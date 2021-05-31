Снова 15 смертей: что творит коронавирус в Самарской области

Число новых больных продолжает расти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области остается фактором повышенной опасности. Хотя число новых заболевших за последнее время не превышает сотни человек в сутки, медики предупреждают, что расслабляться и снимать маски рано. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 31 мая 2021 года.

За минувшие сутки в Самарской области медики зарегистрировали 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Из 86 новых заболевших две трети – из Самары, это 58 человек. Еще 12 новых больных COVID-19 обнаружили в Тольятти. Четверо заболевших из Отрадного, трое- из Красноармейского района, по двое – в Сергиевском и Кинель-Черкасском районах. В Борскаом, Елховском, Шигонском районах, Новокуйбышевске и Сызрани прибавилось всего по одному новому больному с коронавирусом. Из общего числа новых заболевших только 8 не имели внешних признаком болезни, остальных обнаружили среди больных с пневмонией и ОРВИ.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заболело 64703 человек.

Стали известны и данные по количеству новых смертей от коронавируса.Вот уже много дней подряд это число составляло 15 человек. Не стали исключением и минувшие сутки – медики снова отчитались от 15 погибших от ковида, это четверо мужчин и 11 женщин, почти все они имели сопутствующие хронические заболевания. Самому молодому из погибших было всего 40 лет, самому старшему – 85.

Общее количество жертв коронавируса с начала пандемии в Самарской области достигло 1932 человек.

Региональные власти объяснили, почему уже несколько дней подряд число новых смертей держится на отметке в 15 человек. Как оказалось, в статистике учитываются выданные патанатомические заключения, а их изготовление занимает ни один день. Кроме того, статистика может выгружаться в систему портала стопкоронавирус.рф с некоторыми задержками.