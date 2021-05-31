Свежие новости о «Крыльях Советов» на 31 мая 2021: Пиняев может оказаться в Самаре, Осинькин рассказал о травле со стороны болельщиков

В «Крыльях» может оказаться еще один игрок из «Чертаново». Фото: ФК «Чертаново» (Москва).

Футбольный сезон в Европе завершился, кто-то отправился в отпуск, кто-то готовится к Евро. Однако новости продолжают идти даже в такие моменты затишья. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 31 мая 2021.

«Крылья» могут арендовать Пиняева

Сергей Пиняев может оказаться в Самаре. Если вы вдруг не о нем, то это молодой вундеркинд из «Чертаново». Парню 16 лет, но он успел поиграть в ФНЛ и им уже интересуются ведущие клубы Европы, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Так вот, Пиняев уже объявил об уходе из «Чертаново». Высока вероятность, что карьеру он продолжит в одном из клубов РПЛ. По данным комментатора Нобеля Арустамяна, ближе всего 16-летний нападающий к переходу в «Локомотив».

Если Пиняев окажется в стане «железнодорожников», то, по информации «Спорт-Экспресса», его могут отправить в аренду в «Крылья Советов».

Есть у Сергея Пиняева еще один вариант продолжения карьеры, который также появился в СМИ. Если молодого таланта подпишет «Барселона», то он может отправиться в аренду в «Химки».

Осинькин – о травле со стороны болельщиков и о Иване Сергееве в сборной

Главный тренер «КС» Игорь Осинькин дал большое интервью «Чемпионату», где рассказал о том, как строилась команда, с какими сложностями столкнулась и как планирует играть в Премьер-лиге.

Из интересного – Осинькин рассказал о травле со стороны болельщиков в начале сезона.

- Мой настрой был однозначным: обратной дороги нет. Я даже не позволял себе думать по-другому. А футболистам, клубу пришлось очень сложно. Команда только что вылетела из РПЛ, фон – самый негативный. Мы потеряли зрителей, каждый крик с трибун было слышно. В этот момент сумасшедшее давление шло со всех сторон: на стадионе, в соцсетях, при встречах на улице. На эту серию пришлась кубковая встреча с Омском. Так вот, даже при счете 5:0 болельщики продолжали жестко проходиться по клубу, по футболистам и по мне. Минут за 10-15 до конца, когда игра была сделана, я уже не выдержал и ушел с кромки поля под козырек, чтобы не слышать ругани. Эта победа оказалась рекордной для «Крыльев» — самой крупной за время выступлений в Кубке. Но даже тогда нас еще не простили. Психологически команду долго поддавливали. Наверное, мы должны были через это тоже пройти – оттолкнуться ото дна в плане отношения. Всему клубу нужно было очиститься за прошлое: такой команде, как «Крылья Советов», недопустимо трижды за шесть лет вылетать, - сказал Игорь Осинькин.

Затронул главный тренер «Крыльев» и тему Ивана Сергеева. По словам Осинькина, у форварда самарцев не было шансов попасть на Евро из ФНЛ, однако наставник «КС» уверен, что время Сергеева в сборной еще придет.

- Хочется, чтобы он попал туда из «Крыльев Советов», - добавил Игорь Осинькин.

Богдан Овсянников женился

22-летний голкипер «Крыльев Советов» Богдан Овсянников женился. Супругу вратаря зовут Наталья. Фото со свадьбы появилось в твиттере самарского клуба.

- Поздравляем голкипера «Крыльев Советов» Богдана Овсянникова с бракосочетанием! Желаем ему и Наталье счастья в семейной жизни! – говорится в твите.

Фото со свадьбы Богдана Овсянникова. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Овсянников – уроженец Нижнего Новгорода, в 2016 году он перебрался в Самару, где начал играть за дубль «Крыльев». В этом сезоне Богдан сыграл 11 матчей за «КС», два из которых в Кубке России, и пропустил всего три мяча.