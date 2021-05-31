И никакого города-курорта бы не было: почему Самаре нужен памятник Суткевичу

Павел Суткевич придумал трамвайное движение в Самаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Будем их не забывать!

Напомню вам о скучном. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Николая Семенова - единственного советского Нобелевского лауреата в области химии. Сам президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ об увековечивании его памяти. Поручений самарцам в этом указе нет, но ведь будущий нобелевский лауреат обучался в Самарском реальном училище. Кто помешал бы нам, земляки, проявить разумную инициативу в соответствие с указом президента? Мы ведь точно можем претендовать на часть чести воспитания нобелевского лауреата. Прекрасной новостью для СМИ стали бы самарские соревнования учителей химии по проведению зрелищных опытов в рамках Семёновской декады. А еще лучше был бы общегородской конкурс-флэшмоб по многоцветным дымовухам, но полным соблюдением противопожарных правил. Деньги от спонсоров такого Семенов-феста мы могли бы потихоньку вкладывать в ремонт Реального училища и продвижение родного края на туристическом рынке. А на этом информповоде мог бы подтянуться в и Самару образовательный туризм.

Ладно, продолжаю умничать. 150-летие селекционера самарских слонов Константина Головкина в этом году вспомнили иммерсивным спектаклем в Самарском областном художественном музее. Планируется регата, автопробег и начало ремонта его Дачи со слонами. Но похоже, что в Самаре вовсе не будет торжеств в честь 150-летия со дня рождения человека, построившего в нашем городе трамвайное движение. Трамвайное движение – это конечно не Дача со слонами, но тоже бывает иногда полезным.

Докладываю вам, что проект строительства трамвайной сети под лозунгом «Лучше поздно, чем никогда» написал для самарских властей инженер Павел Антонович Суткевич. Он же специально переехал в наш город в 1912 году, чтобы руководить воплощением своего проекта и строительством нового блока Центральной городской электростанции (Самарская ГРЭС). Мощности электростанции, построенной в 1900 году, для новых трамваев хватить в Самаре просто не могло. Ничего, Павел Антонович построил нам новую электростанцию и стал и первым вагоновожатым самарского трамвая, прокатив на нем представителей тогдашних органов власти и епископа Михаила. В 1915 самарцы с благодарностью поднесли приезжему инженеру «золотой с осыпью жетон» и даже хотели установить в его честь памятную мраморную доску. Даже в архивных документах разрухи 1920 года я наткнулся на восторженное упоминание того, как эффективно была налажена работа трамвайного движения в Самаре при Павле Антоновиче.

Инженер Суткевич, конечно, не Швейк, не красноармеец Сухов и даже не Буратино. Поэтому пока ему установлена только небольшая стела на территории трамвайного депо. Этого действительно хватит, если мы хотим рассказывать школьникам, что стартапы и инженерия – это путь к успеху и признанию?

Сейчас в Самаре проходит прекрасный конкурс «Общее решение» по выбору цветов для раскрашивания стены той самой Самарской ГРЭС на Волжском проспекте. Более 1000 человек уже проголосовали через сайт проекта за «курмышовый», «весенний проран», «желтую хлебку», «рыбную лазурь» и другие креативные цвета для забора ГРЭС. Все названия цветов там прекрасны. Обязательно проголосуйте! Жаль только, что для забора старейшей самарской электростанции не предложили хоть одного инженерного названия цвета. Я бы лично проголосовал за цвет «трель Суткевича» или за цвет «Кржижановский 150». Ведь в следующем году исполняется 150 лет со дня рождения уроженца Самары Глеба Кржижановского. А ведь именно Глеб Максимилианович возглавлял в 1920 году создание проекта государственной электрификации всей России – плана ГОЭЛРО. А ведь это, по сути, был первый нацпроект после 1917 года. Причем проект ГОЭЛРО оказался успешным. Да и сама ГРЭС в 30-е носила имя Кржижановского. Почему бы об этом не вспомнить? Да и тысячам самарских энергетиков и работников трамвайного дела было бы очень приятно.

Без чугунной прохлады парапета набережной, антикомарийного спрея, углепластиковой удочки, электрических благ разного рода и т.д. чёрта с два вы назвали бы нашу милую малую родину городом-курортом! Наш город-курорт создавали и создают своим трудом чудаковатые ученые, занудные инженеры и неяркие работники индустриального труда.

Даешь общественный оргкомитет по организации празднования 150-летия со дня рождения Павла Суткевича и Глеба Кржижановского! Будем их не забывать!