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Общество31 мая 2021 14:00

Пусть каждый выведет свою формулу счастья: тольяттинские химики отметили профессиональный праздник

На «КуйбышевАзоте» подвели итоги праздничного марафона
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Награду получил аппаратчик производства аммиачной селитры ПАО «КуйбышевАзот» Петр Ямнов

Награду получил аппаратчик производства аммиачной селитры ПАО «КуйбышевАзот» Петр Ямнов

В Самарской области отметили День химика – к всероссийским празднованиям присоединился и коллектив одного из крупнейших предприятий Тольятти ПАО «КуйбышевАзот». Поздравлять лучших представителей профессии начали еще в среду: верных своему делу специалистов со всего региона пригласили в этот день в культурный центр «Автоград». Всех участников ждали волнительная церемония и награды из рук председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова:

- Я не понаслышке знаю, как сложно и трудоемко химическое, нефтехимическое производство, какого уровня знаний, ответственности и опыта требует оно от каждого его участника. Все, кто находится сегодня в этом зале, кто трудится на производстве, обладают этими качествами. Несмотря на сложный год, отрасли удалось сохранить объемы производства, конкурентоспособность продукции и, что я считаю особенно важным, трудовые коллективы, - обратился он к собравшимся в зале.

Среди тех, кто получил в этот день награды, и аппаратчик производства аммиачной селитры ПАО «КуйбышевАзот» Петр Ямнов. Он был награжден почетным знаком Трудовой Славы. В 23 года, 38 лет назад он пришел работать на предприятие: сначала фасовщиком, грузчиком, а потом уже и аппаратчиком. За все годы работы на сложном участке он ни разу не допустил ни одной аварийной ситуации. Активно участвуя в реализации мероприятий по повышению производственной эффективности, Петр Васильевич внес значительный вклад в техническое перевооружение цеха. Он принимал активное участие в реконструкции и модернизации установки по выпуску жидкого удобрения КАС. Заслуженная награда – отличный повод для гордости всего трудового коллектива.

26 мая череда поздравлений к празднику только начиналась, а уже 27 мая стартовал всероссийский телемарафон, посвященный Дню химика и организованный Российским союзом химиков. Предприятия отрасли от Владивостока до Калининграда организовали прямой эфир с поздравлениями. КуйбышевАзот стал активным участником марафона: в ходе телемоста генеральный директор Александр Герасименко и заместитель председателя профсоюзной организации Константин Садыков поздравили коллег со всей страны и в торжественной обстановке вручили лучшим работникам почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, а также памятный знак Росхимпрофсоюза.

А уже в пятницу 28 мая поздравления звучали на центральной проходной предприятия, где генеральный директор Александр Герасименко и председатель профсоюзной организации Сергей Туманов приветствовали заводчан. Теплые слова и крепкие рукопожатия, танцевальные номера и отличное настроение. В ходе праздничной программы награды получили еще 35 заводчан, а также свои заслуженные подарки получили родители юных художников, ставших победителями заводского конкурса рисунка: «Мои родители работают на КуйбышевАзоте».

В воскресенье тольяттинские химики продолжали поздравлять друг друга в кругу друзей и семьи – ведь трудовые династии на предприятии с долгой историей совсем не редкость. И в первую очередь химики желали друг другу здоровья и, конечно, счастья: ведь кому, как не им, и получится подобрать правильную формулу рецепта столь важного для каждого человека состояния.

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