МТС приглашает на «Виртуальную прогулку по Тольятти»

В Автограде презентовали проект "Виртуальная прогулка по Тольятти" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проект «Виртуальная прогулка» от МТС теперь доступен для жителей и гостей Тольятти. В Автозаводском районе города компания МТС при поддержке администрации автограда и правительства Самарской области установила 16 информационных стел. Каждая рассказывает о значимом и интересном для туристов и горожан объекте. Кроме текста на двух языках и картинки на стенде есть QR-код, отсканировав который можно попасть на станицу с виртуальной экскурсией на платформе izi.travel, прослушать аудио-гид и полюбоваться дополнительными фотографиями. Так что теперь все что нужно для познавательной прогулки – смартфон или планшет и стабильный мобильный интернет.

- Мы благодарны компании МТС, которая обратилась к нам с такой замечательной затеей. Всегда приятно осознавать, что ты живешь в городе, в котором есть красота и объекты, которыми можно гордиться. От имени администрации города выражаю благодарность МТС за такой хороший проект. Хорошо, что он начался с Автозаводского района, здесь много интересных памятников советского модернизма, но и в других районах нам есть что показать. Думаю, в итоге у нас получится замечательный виртуальный альбом, - уверен заместитель главы Тольятти, глава Автозаводского района Юрий Хвостов.

Слева на фото автор текстов для прогулки Михаил Солодилов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сквер 50-летия АВТОВАЗа, парковый комплекс истории техники им. Константина Сахарова, памятник преданности, Дворец спорта «Волгарь», Итальянский сквер - 16 достопримечательностей Автозаводского района Тольятти уже вошли в интерактивный гид «Виртуальная прогулка» компании МТС. Достопримечательности, что вошли в виртуальный гид, жители Тольятти выбирали сами. Голосование прошло онлайн еще прошлой осенью. Свое мнение выразили более 3000 жителей города. Тексты для аудиогида написал эксперт по тольяттинской архитектуре, доцент Центра дизайна ТГУ Михаил Солодилов, а озвучил Владимир Туманов, легенда первой тольяттинской радиостанции.

- У нас уже был материал, но его нужно было доработать, чтобы виртуальная прогулка стала действительно интересной, - раскрывает секреты внутренней кухни проекта автор текстов Михаил Солодилов. - В прошлом году я сам провел несколько экскурсий, этот опыт и использовал в проекте. Делал акцент на то, что люди подмечали и о чем спрашивали во время этих прогулок. Как оказалось, индивидуальные экскурсии в Тольятти очень востребованы. Чащи на них отправляются семьями.

Открытие получилось торжественным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь возможность лучше узнать город будет у всех желающих. Даже экскурсовода искать не придется.

Кстати, аналогичные проекты компания МТС уже реализовала в Самаре, Сызрани и на территории Самаркой Луки.

- Проект «Виртуальная прогулка» начался в 2018 году. Тогда это было 7-8 объектов в исторической части Самары. За время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре ими воспользовались более 100 000 человек. Большинство из них были граждане, которым также была интересная история города. И мы стали этот проект активно развивать, - рассказывает директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Информационный стенд уже стал место притяжения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в Самаре около 80 мест, в которых установлены пюпитры компании МТС, и их число растет. Также бьют рекорды и количество скачиваний и просмотров При этом около половины участников виртуальной экскурсии - самарцы.

- Мы очень хотели, чтобы этот проект был реализован и в Тольятти. Спасибо руководству города за то, что оно пошло нам навстречу. Нас также поддержало министерство культуры, в частности, департамент туризма. Думаю, теперь мы будем продолжать развивать этот проект в автограде, подключая другие районы. Для нас очень важно не только заниматься бизнесом, но еще и делать какие-то социальные вещи. Потому что не все меряется деньгами, - подчеркивает Александр Меламед. - Есть вещи, которые нам близки, потому что есть определенный уровень внутренней ответственности и желание делать для области и города много хорошего.

Сейчас в Тольятти 16 таких стендов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди ярких социальных проектов компании, уже реализованых в Самарской области: уникальный путеводитель по улицам Самары, который можно увидеть в любой самарской библиотеке, и аллея ФК «Крыльев Советов» в Загородном парке в Самаре.

Артур Абдрашитов в числе первых попробовал новый формат экскурсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Между нами сложились стратегические отношения в реализации целого ряда проектов. Все они технологичные и современные. На следующей неделе в Санкт-Петербурге на площадке Международного экономического форума мы презентуем проект «Цифровой туризм». Он направлен на сбор, обработку и аналитику данных о туристическом потоке в Самарскую области с помощью технологий больших данных. Кроме того, сегодня компания МТС ведет работу по улучшению сотовой связи и интернета в важных уголках нашей области, в том числе на особо охраняемых территориях, - подробнее рассказал Артур Абдрашитов, руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области. - Нет сомнений, что проект «Виртуальная прогулка» будет расширяться и, в хорошим смысле, захватывать новые территории.

Юрий Хвостов, Александр Меламед и Артур Абдрашитов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он также добавил, что такие цифровые проекты повышают туристическую привлекательность Самаркой области, особенно для индивидуальных туристов, которых с каждым годом становится все больше.

Скачать «Виртуальную прогулку» по Тольятти, также как экскурсию по Самаре, Сызрани и Самарской Луке от МТС можно уже сейчас на платформе izi.travel и смело отправляться открывать для себя самые интересные места родного края.