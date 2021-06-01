«Он изнасиловал и убил ее еще ребенком»: следователи спустя 17 лет нашли человека, задушившего девушку в Оренбуржье

Подозреваемый дал признательные показания Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Правоохранители не забывают о преступлениях прошлых лет. Яркий случай — раскрытое убийство 17-летней давности в Оренбуржье. Человека, который изнасиловал и задушил 23-летнюю девушку, задержали и сейчас он дает показания.

На тело погибшей очевидцы наткнулись в сентябре 2004 года. Его обнаружили на пустыре в районе понтонного моста через реку Самара рядом с Зауральным поселком Сорочинска. Все указывало на то, что это не случайная смерть, но убийцу долгое время найти не удавалось.

Но на днях в деле появились подвижки. Следователи заявили, что нашли 33-летнего мужчину, причастного к трагедии.

— Днем 7 сентября 2004-го он напал на ранее незнакомую ему местную жительницу, которая возвращалась с работы домой. Злоумышленник силой затащил ее в лес. Там он надругался над своей жертвой и убил ее, — сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

На месте происшествия провели следственный эксперимент Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Раскрыть преступление помогли современные возможности исследований ДНК. В ходе экспертизы специалисты сумели установить биологического отца неизвестного, образцы клеточного материала которого нашли на месте происшествия.

28 мая 2021 года подозреваемого нашли и заковали в наручники в Саратовской области, где он сегодня и прописан. Сделали это сотрудники третьего отдела оренбургского управления СК, занимающиеся уголовными делами прошлых лет, и оперативники региональной полиции.

Горожан открывшаяся правда шокировала. Историю активно обсуждают в социальных сетях.

— Он же изнасиловал и убил ее еще ребенком. Сколько ему было? 15, 16 лет? Это просто ужас какой-то! — пишет один из пользователей.

Задержанный, с учетом всех имеющихся против него доказательств, во всем признался и уже заключен под стражу. Расследование продолжается.