10 наблюдений отца, побывавшего в декретном отпуске: никакой романтики, один тайм-менеджмент

В России критика мужского отпуска по уходу за ребенком - это норма. К этому тоже нужно быть готовым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Попросили журналиста "КП-Самара" рассказать о своем опыте "папского декрета". Самые интересные наблюдения - в нашей статье.

В День защиты детей я решил провести ревизию своего отпуска по уходу за ребенком и поделиться наблюдениями и предостережениями. Они сугубо субъективные, но могут пригодиться мужчинам, подумывающим о декрете или планирующим отцовство с повышенной степенью вовлеченности. Рекомендую ли я такой вариант? На этот счет я рекомендую только не слушать рекомендаций, не читать советов, особенно в интернете, а полагаться исключительно на свои ощущения.

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Что вообще может заставить мужчину пойти в отпуск по уходу за ребенком? Прогрессивный профеминистический дискурс? Вряд ли! Дело тут всего лишь в управлении временем и организации финансовых потоков. Например, в декрет логично уходить мужчине, если он работает в найме, на “белой” зарплате, а женщина — на себя. Или если оба работают на себя, да еще и на удаленке. Тут кого ни отправляй, эффект будет похожий.

В общем, никакой романтики, один тайм-менеджмент.

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Когда женщина отправляется в декрет — она в нем остается одна. Когда мужчина — первые месяцы в отпуске по уходу пребывают более-менее оба. Ведь у младенца есть потребности, который может удовлетворить только мама.

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Заранее подготовиться нельзя. Как минимум потому, что впрок не выспишься. Но еще все младенцы разные. Кто-то проводит первые шесть месяцев жизни тихим умильным пупсом, кто-то постоянно верещит сиреной, не спит по ночам, склонен активно и непредсказуемо перемещаться.

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В любом случае, все якобы ценные знания, щедро отсыпанные родными, друзьями, френдами, книжками, видеороликами, возможно даже родительскими курсами, выветриваются. И все проблемы начинают решаться по мере поступления, в контексте каждой конкретной ситуации.

Всегда есть место для импровизации!

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Что точно нужно понимать “на берегу”: маркетологи, работающие в сфере товаров для детей, — невероятного цинизма люди. Всюду вам будут пытаться продать недешевые гаджеты и игрушки, которые никому не пригодятся и никого не порадуют. Чем лучше отец вникнет в специфику младенческой жизни, тем больше семья сэкономит на покупке барахла.

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Вы многое узнаете о том, как работают гормоны. Например, младенец с коликами может подгонять вашему организму кортизол в промышленных объемах. А дофамина вместе с перерывом в трудовой деятельности станет значительно меньше. Будете смотреть на жену, которой немного помогает справиться со всем этим пролактин, и чуть-чуть завидовать.

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Уход за малышом похож на компьютерную игру, наполненную простыми ежедневными квестами. Они монотонные, приносят мало опыта и совсем нисколько денег. Но награда заключается в том, что игра со временем становится все менее однообразной. И вдруг однажды вы понимаете, что она отличная.

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В мужчинах, возможно, есть какие-то дремучие механизмы и инстинкты, сопротивляющиеся постоянному пребыванию с ребенком. Вот как это происходит: головой понимаешь, что все с твоим декретом нормально, и справляешься вроде как удовлетворительно, но глубоко внутри растет необъяснимое тревожное чувство, что жизнь свернула не туда. Приуныть можно серьезно — вплоть до необходимости приема антидепрессантов.

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Из состояния декретного папы хорошо подмечаешь противоположную крайность: когда с появлением ребенка мужчины стараются держаться как можно дальше от семьи. Под тем предлогом, что они — добытчики и нормы их выработки увеличились. Но тут же прячется и чисто эгоистический мотив. Желание сбежать от стресса и ответственности, которые приносит в жизнь ребенок. Фу таким быть, да?

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Ближе ко второй половине декретного отпуска приходится задуматься об экранах в доме и о том, что они показывают. Разбираться в детском контенте необходимо. И вот вы совершаете неожиданные открытия. Например, что значительная часть советской анимации ужасна. “Ну, Погоди!” полон насилия и сцен курения. Мультик про попугая Кешу состоит из непонятных теперь мемов 80-х, и смотреть его сейчас неловко. Это уж не говоря о том, что главный герой в одной из сцен пытается свести счеты с жизнью.

С другой стороны, есть славные современные сериалы для малышей. И их явно делали с оглядкой на то, что взрослым в декрете тоже надо как-то развлекаться.

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Нет ничего более далекого от слова отпуск, чем декретный отпуск. Серьезно, это же круглосуточная занятость с огромным уровнем ответственности! Такое впору службой называть.