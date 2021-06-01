Куйбышевская магистраль построит в этом году шесть пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией

Взрослые и дети то и дело переходят пути там, где этого делать нельзя. Фото: предоставлено Куйбышевской железной дорогой

Игры толкают на риск

Куйбышевская магистраль стала организатором межрегионального круглого стола по профилактике детского травматизма на железнодорожной инфраструктуре. Мероприятие было организовано в формате телемоста на площадке «Трансфер инноваций» с подключением участников в Уфе, Ульяновске и Пензе.

Приветствие участникам круглого стола прислала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она отметила важность проблемы, которую подняли представители Куйбышевской магистрали, потому что вопросы детской безопасности всегда имеют ключевое значение, но особую актуальность они приобретают в преддверии приближающихся летних каникул, ведь, оказавшись без присмотра, дети могут попасть в зону повышенной опасности.

В этом году был зафиксирован один случай детского травматизма, за тот же период 2020 года – два. Задача комплексных мер профилактики – предотвратить их, объяснив детям опасность железнодорожных путей, которую они не всегда оценивают объективно.

Как обеспечить безопасность детей вблизи железных дорог, обсудили во время круглого стола, который прошел в формате телемоста на площадке "Трансфер инноваций". Фото: предоставлено Куйбышевской железной дорогой

- В июне 2020 года в Пензе погиб мальчик: он забрался на крышу поезда и дотронулся до провода под высоким напряжением. Мы выяснили, что он очень любил компьютерную игру, где нужно бегать по крышам вагонов, убегать от охранников, собирать монетки. В тот день он хотел показать друзьям, что в реальности может также, - говорит Пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Комплексные меры

По словам заместителя начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Алексея Березина, за последние пять лет удалось добиться положительной динамики по снижению травматизма на железной дороге. Во многом этого достигли благодаря всестороннему анализу причин ЧП и предпринятым комплексным мерам по их предотвращению.

Чаще всего несчастные случаи происходили из-за нарушения правил безопасности: люди переходили пути там, где этого делать было нельзя, причем порой прямо перед приближающимся поездом. Нередки случаи, когда, подходя к путям, пешеходы не снимали наушники, не убавляли звук, не смотрели по сторонам, потому что продолжали переписку с кем-то в соцсетях – в таких случаях даже предупредительные сигналы, которые подавал машинист, оставались незамеченными. Кроме того, бывало, что подростки намеренно шли на риск в погоне за эффектным селфи или видео.

Обеспечение безопасности людей на объектах железнодорожной инфраструктуры - задача не только железнодорожников. Фото: предоставлено Куйбышевской железной дорогой

Чтобы ограничить доступ посторонних на железнодорожные пути и предупредить пешеходов об опасности, на Куйбышевской железной дороге реализуется комплекс технических мер: ремонтируются пассажирские платформы, пешеходные мосты и переходы, обновляются полосы безопасности и улучшается освещение на станциях и остановочных пунктах, устанавливаются предупреждающие знаки и ограждения.

На железной дороге также реализуется пилотный проект по установке на пешеходных переходах информационных предупреждающих табло. Кроме того, в 2021 году в зоне ответственности Куйбышевской железной дороги планируют построить 6 пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, до конца 2024 – еще 24. Эти меры сделают пути безопаснее.

- Но, безусловно, обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры - задача не только железнодорожников,- отметил Алексей Березин. - Необходимо разработать и реализовать совместные мероприятия с органами власти, усилить сотрудничество с учебными заведениями для организации профилактической работы со школьниками.

Вопросы детской безопасности особую актуальность приобретают в преддверии приближающихся летних каникул. Фото: предоставлено Куйбышевской железной дорогой

Профилактика должна быть доступной

По словам специалистов, у многих детей просто «не срабатывает» чувство самосохранения при приближении к железной дороге, поэтому опасность игр вблизи путей им должны объяснять взрослые – родители, педагоги, волонтеры. Во многих школах Самарской области эта работа уже ведется, и важные вещи детям стараются объяснять как можно проще и доступнее. Такие занятия железнодорожники организуют не только в школах и на территории ведомственных предприятий - в качестве уникальной образовательной площадки используется еще и современный вагон охраны труда.

Взрослые разрабатывают разные форматы работы с детьми: игры, викторины, ералаши, квесты. Однако, как показывает практика, самые эффективные способы донести нужную информацию придумывают сами дети: им проще сформулировать мысль так, чтобы она была понятна, интересна и запомнилась сверстникам.

- Недавно дети сняли фильм по мотивам «Анны Карениной». Все шло сначала по привычному сюжету, и вдруг в конце Алексей Вронский спасает Анну Каренину, которая пытается покончить с собой, - рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД на транспорте Алла Нечесова. – Эта интерпретация настолько необычна, что сразу вызывает бурное обсуждение, а значит, надолго запоминается.

В школах Самарской области детям регулярно рассказывают о том, что можно и что нельзя делать возле железной дороги. Фото: предоставлено Куйбышевской железной дорогой

Развивая эту мысль, общественники предложили в таком случае дать детям снимать короткие ролики. Популярность «Тик Тока» сложно проигнорировать: формат удобен, лаконичен и понятен всем. Так пусть дети снимают ролики не про то, как рискуют на железной дороге, а, наоборот, чем опасен зацепинг, почему нельзя перебегать дорогу перед приближающимся поездом, как сделать на перроне прикольное селфи и при этом не попасть в беду и так далее.

К профилактической работе на КбшЖД также впервые начали привлекать молодых специалистов из Куйбышевской магистрали, и по многочисленным положительным отзывам уроки в формате «Молодежь детям» пользуются большим интересом. В этом году молодые специалисты КбшЖД проведут подобные занятия в муниципальных и школьных детских оздоровительных лагерях.

Также сотрудники Куйбышевской железной дороги с 2019 года активно сотрудничают с Центром поиска пропавших людей Самарской области. Кассиров, машинистов и контролеров регулярно привлекают к поискам «бегунков» (ребят, которые регулярно сбегают от родителей, опекунов и из соцучреждений) и «потеряшек». Всего они были задействованы более чем в 50 поисках и уже помогли найти живыми 16 человек.

Правила безопасности, которые нужно соблюдать возле железных дорог, детям стараются объяснять как можно доступнее и интереснее. Фото: предоставлено Куйбышевской железной дорогой

КОНКРЕТНО

Как еще можно уменьшить число происшествий на железнодорожных путях

Мы сделали подборку из предложений, прозвучавших на круглом столе. Пишите в комментариях, какие из вариантов кажутся вам наиболее удачными.

- Поддержать законодательные инициативы ОАО «РЖД» в части усиления административной ответственности за нарушение правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

- Показывать перед фильмами в кинотеатре «Художественном» ролики о мерах безопасности, которые нужно соблюдать вблизи железной дороги.

- Прочитать на молодежном форуме iВолга лекцию о том, что можно и нельзя делать вблизи путей.

- Привлечь волонтеров из числа сотрудников Куйбышевской магистрали для проведения занятий в детских летних лагерях по теме «Меры безопасности на железной дороге».

- Установить больше ограждений вблизи станций и перронов (в этом году их поставят на станциях «Бугуруслан» и «Октябрьск»).

- Провести мониторинг и выявить места, где люди нарушают правила безопасности чаще всего – там и усилить контроль .

- Ввести в конкурс для молодых режиссеров отдельную номинацию о социальных проектах, посвященных предотвращению детского травматизма на дорогах.