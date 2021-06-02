Качество и эффективность выше, излишних запасов меньше: что изменилось на производстве тольяттинской компании «ЮниФлэйкс» за полгода

Производство стало эффективнее

Четкое зонирование территории, рациональное размещение оборудования и инструментов и как итог - повышение эффективности и снижение неиспользуемых запасов. Образцовый поток производства тольяттинской компании «ЮниФлэйкс» заметно преобразился, время протекания процесса уменьшилось вдвое. Предприятие производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи, их смеси, муку овсяную, в том числе для детского питания, отруби овсяные. Сотрудники «ЮниФлэйкс» шаг за шагом в течение полугода повышали свою производительность. Помогали им в этом эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Такое взаимодействие стало возможным благодаря участию компании в национальной проекте «Производительность труда», инициированном президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области этот нацпроект курирует региональное министерство промышленности и торговли.

- Благодаря «бережливой» науке, которую мы изучили с помощью Регионального центра компетенций, нам удалось повысить эффективность на участке фасовки овсяных хлопьев, сократить запасы излишних материалов, - отметил директор «ЮниФлэйкс» Владимир Мочалкин.

Чтобы быть успешными современным производителям приходится регулярно анализировать и корректировать свою работу, развиваться и улучшать условия для работников. Найти точки роста и повысить свою эффективность благодаря использованию внутренних ресурсов и призван помочь нацпроект «Производительность труда». Компания «ЮниФлэйкс» включилась в него в конце 2020 года.

Найти и улучшить

Улучшения начались с создания на предприятии рабочей группы из числа сотрудников. Далее рабочая группа прошла обучение и вместе с экспертами РЦК проанализировала производственный процесс. В этот момент и выявили ранее незамеченный потенциал. В ходе комплексного анализа с помощью инструментов бережливого производства, таких как картирование, наблюдение и хронометраж на рабочих местах, эксперты РЦК нашли проблемы и разработали пути их решения.

- В данном случае мы диагностировали 49 проблем: излишние запасы упаковки для продукции, нерациональная загрузка персонала, брак при производстве, - рассказывает о работе, проделанной на производственной базе «ЮниФлэйкс», руководитель проекта РЦК Олег Буданов. - Причина этих проблем — отсутствие четкого планирования. Поэтому совместно с рабочей группой из числа сотрудников предприятия мы разработали и внедрили в работу план по их устранению. В результате выработка на человека в смену увеличилась на 40%, незавершенное производство уменьшилось на 40%, а время протекания процесса - на 55%.

Главный итог участия в нацпроекте «Производительность труда» – это дальнейшее развитие, совершенствование уже существующих механизмом работы и вскрытие внутренних резервов для повышения производительности труда на всех участках компании. Повышение производительности труда напрямую влияет на улучшение качества жизни населения, об этом неоднократно говорил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По его мнению, повышение производительности труда - ключевой элемент опережающего экономического развития региона и важные направления региональной стратегии лидерства.

Продукцию компании знают не только в Самарской области

Дальнейшее развитие

Сотрудники «ЮниФлэйкс», вдохновленные тренингами и обучающими семинарами под руководством Регионального центра компетенций, намерены модернизировать и другие линии на производстве.

- Теперь мы уже сами будем обучать персонал, то есть объяснять им, для чего нужно бережливое производство, что такое принципы 5с. Уже намечено несколько потоков, которые будем оптимизировать, где результаты, по нашим предположениям, будут довольно-таки высокие, - отметил Александр Косиненко, инженер проекта по повышению производительности труда на предприятии.

В Самарской области участниками нацпроекте «Производительность труда» уже стали более 100 предприятий. Более чем на 60 из них реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. При этом на всех предприятиях-участниках достигнут положительный эффект.

Повысить производительность труда министерство промышленности и торговли Самарской области предлагает любому региональному предприятию или компании, подходящей под критерии нацпроекта. Зарегистрироваться и стать его участником можно на сайте www.производительность.рф.