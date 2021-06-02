Пять детей пострадали при взрыве газового баллона в Вологодской области

Пять детей пострадали из-за взрыва газового баллона в Вологодской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона в Вологодской области. Произошел хлопок газа в нежилом помещении в Сокольском районе, сообщили kp.ru в ЕДДС.

По имеющимся данным, хлопок газа произошел во вторник вечером в 20:50 (мск) в нежилом помещении в дачном кооперативе Сокольского района. Известно, что дети в возрасте примерно 13-14 лет находились в строении типа сарая, там было пятеро ребят. После взрыва и произошедшего следом за ним пожара пострадавших с травмами отвезли в детскую больницу Вологды. Врачи сейчас оказывают им помощь, состояние ребят уточняется.

Как уточнили kp.ru в управлении МВД России по Вологодской области, дети находились в заброшенном доме. Они где-то нашли газовый баллон. "Предварительно, воспламенение произошло во время игры, когда они развели костер", - сказали в полиции.

Заброшенный дом оказался разрушен после взрыва

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняется, откуда они взяли баллон и почему подростки оказались одни в заброшенном доме. Полицейские опрашивают свидетелей и родителей детей, также работают с представителями школ, где они учатся.

Полицейские выясняют, где дети взяли газовый баллон

Сейчас выясняется, почему подростки оказались одни в каком-то сарае, и почему там оказался газовый баллон.