«Без нее я бы давно бросил музыку»: певец Шарлот приехал в Самару к любимой учительнице

Шарлот поздравил своего любимого педагога с юбилеем Фото: Мария БОДРОВА

В среду, 2 июня в Самарском государственном институте культуры прошел отчетный концерт кафедры музыкального искусства эстрады. На сцене выступали студенты доцента кафедры, педагога Ольги Жарковой. За долгие годы преподавания она выпустила ярких звезд, таких как солистка «Синей Птицы» Ольга Перетяка, клавишник группы «Матреха» Сергей Ционов, директор ДШИ СГИК Светлана Лукашова и многие другие.

Концерт был приурочен к недавнему юбилею Ольги Сергеевны, а также 50-летию СГИК и 20-летию кафедры музыкального искусства эстрады. Выступали не только студенты, но и выпускник вуза, известный певец и пианист из Самары Эдуард Шарлот. За свои 23 года он уже успел приобрести популярность как в России, так и за границей, сотрудничал с лейблом Sony Music, посетил шоу «Вечерний Ургант», участвовал в проекте «Песни» и записал совместный трек с Моргенштерном. В 2020 году Шарлот стал автором саундтрека к молодежному сериалу «Руммейт». Не удивительно, что зал был заполнен до отказа.

На концерте выступали студенты и выпускники вуза Фото: Мария БОДРОВА

На концерте Шарлот исполнил как классические произведения для фортепиано, так и свои собственные песни. И то и другое зрители встречали с энтузиазмом и теплотой, а когда Эдуард запел свой хит «Щека на щеку» — хор девичьих голосов буквально подхватил вокалиста и эту песню исполняли все вместе — даже солидные педагоги.

Эдуард не скрывает, что Ольга Сергеевна многое в него вложила. Он с большой теплотой говорил о ней слушателям, признаваясь в любви к своему педагогу. Ольга Жаркова тоже с удовольствием рассказывает о своем ученике, называя его не иначе как Эдичка. Как рассказал «КП-Самара» сам Эдуард, он не мог не приехать на отчетный концерт своего любимого педагога.

Эдуард с уважением относится к Ольге Сергеевне Фото: Мария БОДРОВА

Почему ты приехал? Почему посчитал это важным?

— Потому что это престижно и важно — быть на концерте у своего педагога. Многие так считают, и я не исключение. Я люблю этот зал, в котором выступал сегодня. Люблю этот инструмент, на котором сегодня играл. И люблю Ольгу Сергеевну, потому что она многое в меня вложила. Она привила мне вкус, помогла понять, чем я хочу заниматься. Если бы не она — я бы давно бросил это дело и занимался чем-нибудь другим. В свое время я и почти бросил, и уехал из Самары. Но потом вернулся. До Ольги Сергеевны я использовал от силы 20 процентов своего потенциала пианиста.

А ты часто приезжаешь в Самару?

— По мере возможности. Это мой дом, тут мои родные и друзья. Тут я могу спокойно выдохнуть, заниматься музыкой в свое удовольствие. Тут живет часть меня, я провел здесь все детство. И это просто так не выкинешь. Потому что Самару я вспоминаю с большой теплотой.

Мы недавно общались с Марком Антиповым, с которым вы в свое время вместе играли в группе. Он побывал на Евровидении вместе с Манижей. Есть ли у тебя такие же творческие планы?

— Сложный вопрос, я вряд ли бы хотел поехать на Евровидение, потому что… Я люблю конкурсы, но только потому, что мне нравится нарушать их правила. Если участие в конкурсе — это вызов, то это интересно. Если ты можешь прийти и перетряхнуть все с ног на голову, то я буду участвовать. А в таком масштабном и большом конкурсе, как Евровидение, нарушать правила вряд ли получится.

Что бы ты мог сказать людям, которые смотрели на тебя сегодня? Студентам, которые выступали и хотят дальше заниматься музыкой?

— Делайте то, что вам нравится. Если вы хороший бизнесмен, то занимайтесь бизнесом, вкладывайтесь и зарабатывайте деньги. Если вы чувствуете в себе тягу к музыке, если у вас есть слух и музыкальное чутье — занимайтесь музыкой. Я хочу, чтобы каждый занимался тем, что ему нравится. Мне кажется, что каждый человек должен приносить пользу обществу, а не заниматься фигней.

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