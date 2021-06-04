Детям подарили сказку про «Храброго портняжку»

Многодетные семьи в День защиты детей побывали в филармонии

Благодаря «Ростелекому», посмотреть спектакль в Самарской государственной филармонии бесплатно смогли ребята из многодетных семей и те, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

В День защиты детей в Самарской филармонии традиционно много юных зрителей. На этот раз на сцене - музыкальный спектакль "Храбрый портняжка".

Авторы постановки взяли за основу знаменитую сказку братьев Гримм. Главный герой обладает исключительной находчивостью и смекалкой, он ловок, смел и умен. Играючи и с легкостью он находит выходы из самых сложных ситуаций, сумев победить лесных разбойников и обмануть грозного великана, а в итоге - встретить свою любовь и стать королем.

Спектакль для всех

Как рассказал главный режиссер Самарской государственной филармонии Сергей Куранов, музыкальные постановки здесь принято делать интересными для всех без исключения. «Остроумные тексты и веселые коллизии сюжета не оставят равнодушными зрителей любого возраста», - отметил он. В концертном зале на этот раз смогли побывать более 350 ребят. 165 детей из социально-незащищенных слоев населения получили билеты на сказку бесплатно благодаря компании «Ростелеком». И всем, от шестилетних малышей до двенадцатилетних подростков, спектакль очень понравился.

Артисты рассказывали, что для детей нужно играть с удвоенной энергией

Хорошо известную сказку в Самарской филармонии представили по-новому, добавив песен и веселых превращений.

По словам заслуженного артиста России Виктора Намакаренского, исполняющего роль короля, дети - особенная публика, внимание которой заслужить непросто. «Они слишком непосредственные и эмоциональные. Если дети не слушают, значит, ты в чем-то не дотягиваешь, поэтому, чтобы привлечь их внимание, чтобы заинтересовать их, нужно для детей играть так же, как для взрослых, только еще лучше», - сказал артист.

И ему-то уж точно удалось удержать внимание юных зрителей - во время спектакля артист прямо со сцены общался с ребятами, и они с радостью отвечали и аплодировали.

Исцеление добром

Бесплатные билеты получили дети с онкологическими заболеваниями, с инвалидностью и особенностями развития, ребята, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники школ-интернатов и многодетные семьи. Многие и вовсе впервые оказались в филармонии, где сама атмосфера наполнена красотой, изяществом, любовью к искусству. Как рассказала менеджер Самарской филармонии Екатерина Щипова, это стало возможным благодаря поддержке партнеров из компании «Ростелеком».

-Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждет помощи. Благодаря спонсорам дети из социально-незащищенных семей, вынужденные бороться с болезнями или сложными обстоятельствами, смогли побывать в филармонии, увидеть прекрасное представление. В жизни этих ребят появился праздник, она стала более яркой и содержательной. Эта радость не материальна, она дает надежду, - отметила Екатерина Викторовна.

Постановка понравилась и детям, и взрослым

Детям понравилась как сама постановка, так и отдельные персонажи. Паша Саражин пришел на спектакль вместе с братиком, сестрой и мамой. Мальчик рассказал, что он в восторге от короля, который смог обмануть доверчивого портняжку. А его сестра наоборот симпатизировала портняжке, который, по ее мнению, сохранял способность ясно мыслить в любой сложной ситуации. Их мама Наталья от души порадовалась тому, что ей удалось провести время вместе с детьми, при этом получить колоссальное удовольствие: в большом семействе организовать поход в театр или на концерт удается не часто.

На концерте побывали более 350 ребят

Огромное спасибо благотворителям, организаторам и актерам говорили все. Дети, круг общения которых – в силу состояния здоровья или семейной ситуации – все же ограничен, получили возможность шагнуть в сказочный мир, пообщаться с героями и прикоснуться к волшебству. Оказалось, что границ нет, а чудо совсем рядом – только протяни руку.