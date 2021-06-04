Чартерный поезд и кешбэк на туры с детьми: как планируют развивать туризм в Самарской области

Программа «Поезд на пленэр» взяла Гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2019». Фото: предоставлено Куйбышевской железной дорогой

Куйбышевская магистраль стала организатором межрегионального круглого стола по развитию внутреннего туризма на территории ПФО, а участие в нем приняли представители 10 субъектов РФ, туроператоры, руководители федеральных и региональных органов власти

Тема круглого стола - актуальна, ведь до 2030 года в России хотят увеличить турпоток с 65 до 140 млн человек в год по стране. Куйбышевская железная дорога в этом направлении успешно экспериментирует, уже не первый год привлекая к работе туроператоров и органы власти из разных регионов ПФО.

Неординарные проекты

В Самарской области, к примеру, успешно реализуется множество успешных проектов: «Краеведческий экспресс» (туристическая поездка одного дня по Самарской области для школьников), «Самарский шикмодерн» (двухдневная программа в формате «Все включено»), «Открытая Самара» (поездки в Самару и область для туристов из соседних регионов). Сейчас туристы начали путешествовать на поездах по специальным туристическим программам между городами ПФО по эксклюзивным авторским программам «Яркие выходные в Приволжье». И это только начало.

- Я надеюсь, что нам удастся связать все города ПФО возможностью в выходные отправиться не в торговый центр, а в путешествие, чтобы изучать культуру и быт своих соседей, - отметила заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Инна Гаврилова.

- Сегодня железнодорожный туризм стал драйвером для развития многих территорий. Для Самарской области этот вид туризма - один из приоритетных, и мы хотим, чтобы он стал конкурентоспособным, - отметил заместитель министра - руководитель Департамента туризма Министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Новый виток развития

Представители Федеральной пассажирской компании рассказывают: турпроекты позволяют не только увеличивать пассажиропоток, но и сглаживать сезонность и неравномерность поездок по региону. Они дают толчок развитию других отраслей: отелям, где останавливаются туристы в дальних поездках, кафе и ресторанам, музеям, производителям сувенирной продукции. Сделать такие поездки массовыми и доступными можно при помощи субсидий от государств.

По словам Артура Абдрашитова, для этого нужно ввести на законодательном уровне понятие железнодорожного туризма, а также регулярных и чартерных железнодорожных перевозок.

К примеру, сейчас «чартер» ассоциируется исключительно с авиацией, между тем программа субсидирования туроператов, которые фрахтуют чартерные рейсы, может быть весьма полезна и для железных дорог.

Все внимание детям

А с учетом объявленного президентом РФ десятилетия детства особенно актуальным станет создание отдельной программы кешбэка для детских туров на поездах, ведь уже сейчас они начинают набирать популярность. В апреле в тур по Самарской области по программе «Краеведческий экспресс» отправились 670 школьников.

- А в следующем году в рамках того же десятилетия детства будет запущена программа культурных детских познавательных поездов, предполагается, что в ней будут участвовать не менее 300 тысяч детей ежегодно, - рассказал заместитель начальника Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин.

Еще один шаг к развитию внутреннего туризма - это мультимодальные перевозки, которые в рамках одного тура предусматривают перемещения экскурсионных групп на поездах, автобусах и теплоходах. В Самарской области первый шаг в эту сторону сделан: «Жигулевская кругосветка на поезде» впервые была запущена в сентябре прошлого года, после чего стала регулярным туром выходного дня, причем не только летом, но и зимой.

Сейчас в области обсуждаются иные маршруты, которые могли бы заинтересовать как местных жителей, так и «соседей»: в числе наиболее перспективных направлений называют Бузулукский бор и Похвистнево.