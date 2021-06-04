В Самарской области еще 71 заразившийся и новый пункт вакцинации

В Самаркой области находят менее 100 заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки зафиксировали 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся в областной столице, где 29 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 64 993 человека, из которых выздоровели более 62 тысяч человек.

За сутки в регионе зафиксировано 15 летальных случаев. Умерли девять женщин в возрасте от 55-ти до 83-х лет и шестеро мужчин от 59-ти до 89-ти лет. Всего в Самарской области умерли 1 990 человек.

В региональном минздраве рассказали о появлении нового пункта для вакцинации. Около торгового центра "Метро" на улице Уральской 4 июня появится мобильный пункт вакцинации. Он будет работать с 14:00 до 20:00. Привиться сможет любой желающий старше 18 лет, не имеющий противопоказаний.