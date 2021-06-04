Можешь делать добро - делай

Театралы были рады гостям и полученным презентам. Фото: Наталья АРТЯКОВА

ДОРОГОЕ ВНИМАНИЕ

Юные актеры новокуйбышевского театра «Астрей» с радостью встречают гостей: любые посетители в радость, особенно, если они приезжают с полезными подарками. В День защиты детей гостями талантливых ребят стали сотрудники НЗМП и «Комсомольской правды». В этом году театру презентовали фотоальбом с памятной надписью, чтобы можно было запечатлеть самые яркие моменты, а маленьким артистам подарили познавательные книги, игрушки для развития моторики и наборы для творчества. Дети с любопытством разглядывали подарки. Интересные книжки и журналы надолго завладели вниманием детей и подростков. Ребята были в восторге. Юные актеры решили продемонстрировать зрителям свои таланты - гости заняли места в зрительном зале, и волшебство началось.

Вот появляются на сцене «солнечные» дети и ребята с ограниченными физическими возможностями. Не все из них могут даже говорить, но улыбаются так трогательно и искренне, что не улыбнуться в ответ невозможно. Главный мотив всех представлений прост - в любых ситуациях надо оставаться Человеком.

Театр «Астрей» в Новокуйбышевске - необычный. Для детей с ограниченными возможностями здоровья - это место, где они могут общаться, раскрывать свои таланты и развиваться. Сейчас здесь занимаются 35 семей. Театралы выступают не только на самарских сценах, но и путешествуют по городам России.

«ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО НАС ПОНИМАЮТ»

Родители воспитанников театра «Астрей» признаются, что все на сцене создают своими руками - сценические костюмы и декорации. Даже сценарии к постановкам пишут самостоятельно. На сцене актеры чувствуют себя комфортно и открыто. Сразу заметно: ребята - одна команда, и им нравится то, что они делают.

- Для детей это особенно важно, что их понимают и ценят - говорит председатель региональной общественной организации детей-инвалидов Самарской области «Астрей» и руководитель театра Лариса Леонова. - Заводчане не в первый раз приезжают к нам. Дружба началась несколько лет назад с совместной акции «Новый год приходит в дом». За новогодние праздники артисты театра-студии посетили 20 мальчишек и девчонок с ОВЗ и показали им мини-спектакль на дому. Заводчане порадовали детей сладкими подарками. Приятно создавать праздник для детей, которые в силу своих возможностей не могут посещать массовые мероприятия.

- Новокуйбышевский завод масел и присадок оказывает благотворительную помощь различным организациям, - рассказала пресс-секретарь НЗМП Елена Озернова. - Всегда в центре внимания - поддержка организаций образования, учреждений культуры и искусства. Для нас это не столько вопрос имиджа, сколько проявление ответственности, естественное желание помочь тем, кто в этом нуждается. Инициатива часто исходит и от самих заводчан - на нашем предприятии развиты волонтерские движения - социальное, экологическое, образовательное и т.д. В текущем году наши работники приняли самое активное участие в акции «Зеленая весна», сдавали донорскую кровь, протянули руку помощи ветеранам и нуждающимся людям, провели ряд тематических мероприятий для школьников и воспитанников детских садов, собрали средства и помогли питомнику для бездомных животных. Каждый сотрудник нашей компании рад присоединиться к доброму делу.

В прошлом году «Комсомольская правда» и сотрудники НЗМП также приезжали навестить особенных детей. В пандемию, когда ребята большую часть времени сидели по домам, получить в подарок книжки было приятно. Но даже в такое непростое время актеры театра «Астрей» работали над новыми постановками - по секрету - гостям рассказали о новом часовом спектакле. Для особенных ребят - это большое достижение!