Самарских водителей проверили на знания правил переезда железнодорожных путей

Водитель-участник акции Сергей Лебедев и сотрудницы Куйбышевской железной дороги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

10 июня - Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. В Самаре в этот день железнодорожники, юные и действующие инспекторы дорожного движения, а также журналисты «Комсомолки» проверили, насколько хорошо самарские автомобилисты помнят правила безопасного переезда железнодорожных путей.

Соблюдаешь ПДД?

На переезде 179 км перегона Водинская – Козелковская Куйбышевской железной дороги, что находится в микрорайоне Крутые Ключи, с 11 до 12 часов водители отвечали на вопросы викторины, получали сувениры, бутылочку прохладной воды от компании «Радуга-Боттлерс» и делали памятные фото с хэштэгом #ЯСОБЛЮДАЮПДД.

Главный инженер Жигулевской дистанции инфраструктуры Вадим Абдулкаюмов просит водителей быть внимательными и не торопиться, особенно на переездах. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- К сожалению, водители часто нарушают правила переезда железнодорожных путей, пытаясь сэкономить свое время. В числе наиболее частых нарушений - проезд на запрещающий сигнал светофора, такое случается на неохраняемых переездах, их в Самарской области – 122, еще на 42 переездах работают дежурные. Охраняемые переезды оборудованы устройствами заграждения - УЗП, которые предотвращают выезд автомобиля на пути, - рассказал главный инженер Жигулевской дистанции инфраструктуры Вадим Абдулкаюмов.

Данный участок выбран для акции не случайно. За сутки в среднем здесь проезжает около 20 тысяч машин. Алена Адамович - дежурный по переезду. Она следит за соблюдением ПДД на переезде и осуществляет контроль над проезжающими поездами.

Алена Адамович - дежурный по переезду. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Заградительная сигнализация срабатывает автоматически, когда железнодорожный транспорт въезжает в определенную зону: включается светофор и сирена, опускается шлагбаум. С водителями бывает очень нелегко, много невнимательных, - рассказывает о своей работе Алена. - Потом жалуются, что пришел штраф на 5000 рублей. Нарушителей на переезде фиксирует камера, незамеченным на красный тут не проедешь, хотя за день в среднем около 30 «лихачей» пытаются это сделать. Желаю автомобилистам быть внимательными и смотреть на светофоры.

Пять простых вопросов

Участниками совместной акции Куйбышевской железной дороги, ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области и «Комсомольской правды» стали более 30 водителей. Мероприятие поддержал городской центр по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. Юные инспекторы дорожного движения предложили водителям ответить на пять простых вопросов, посвященных дорожным знакам и правилам переезда путей.

- Водители сначала, конечно, смущались, ведь их останавливает инспектор ГИБДД, а потом подходили мы с вопросами викторины, дарили им сувениры. Этому были рады все, - рассказала участница акции, ученица шестого класса школы №7 Вероника.

Большинство водителей с радостью отвечали на вопросы викторины. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сувениры и памятное фото получали те водители, которые справились со всеми вопросами викторины. Таких оказалось большинство.

- Я за рулем более 20 лет. Тест для меня был несложный. Переезды - это очень серьезно. Здесь от аккуратности водителя зависит жизнь, и не только его и пассажиров автомобиля, но и пассажиров поезда, - отмечает Сергей Лебедев, водитель. - Через переезд езжу часто: на дачу, на рыбалку. Такие акции особенно важны для молодежи.

Знания проверили и у водителей общественного транспорта. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Куйбышевская железная дорога регулярно проводит акции по минимизации вероятного ДТП на переездах, совместные рейды с ГИБДД и совершенствует дорожную инфраструктуру. Так, в этом году Жигулевской дистанцией инфраструктуры запланировано асфальтирование проезжей части в зоне переездов в границах Кинель-Черкасского и Ставропольского районов, в городе Тольятти. Также будут введены в эксплуатацию два УЗП на переездах Сызранского и Ставропольского районов.

Переездом пользуются не только автомобилисты, но и пешеходы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кстати, прошедший рейд стал 20-ым с начала года. Аналогичные акции в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам прошли во всех регионах присутствия Куйбышевской железной дороги.